Чёткий сигнал для Путина: Джонсон вдвое увеличивает количество британских военных в Эстонии

Великобритания усилит свой военный контингент в Восточной Европе, не дожидаясь возможного нового вторжения России в Украину. И вообще увеличит свой военный вклад в НАТО.

Об этом заявил премьер-министр правительства Британии Борис Джонсон. Он уточнил, в частности, что больше станет британских военных прямо у границы России – в Эстонии.

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Великобритания усилит свой военный вклад в НАТО, и начнет с Эстонии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об усилении военного вклада страны в НАТО. Конечно, это происходит из-за созданной Россией эскалации вокруг Украины.

И начнут британцы прямо со страны, расположенной у российской границы – Эстонии.

Там военный контингент британцев вырастет вдвое, с 900 до 1800 военнослужащих.

Сейчас в Европе расположены 1150 британских военных: кроме Эстонии это 100 в Украине в рамках учебной миссии и 150 в Польше.

Этот пакет помощи НАТО посылает четкий сигнал Кремлю: мы не будем терпеть его дестабилизирующую деятельность и всегда будем проявлять солидарность с нашими партнерами перед угрозой российских враждебных действий,

– сказал Джонсон.

И добавил: "Если президент России Владимир Путин выберет путь кровопролития и разрушения, то это будет трагедия для Европы".

Примечательно вот еще что, как добавили в AFP: Борис Джонсон также заявил, что Великобритания на следующей неделе предложит НАТО "значительное развертывание войск, оружия, военных кораблей и самолетов" в Европе как реакцию на "враждебность России".

все это не значит, что Британия не делает ставку на дипломатию, скорее наоборот. Сам Борис Джонсон приедет в Украину, а в Россию направляет своих министров – руководителей МИД и минобороны.

Уместно напомнить, что Борис Джонсон ранее:

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