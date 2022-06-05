Членство Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в тяжелое военное положение, — генерал Милли

Финляндия и Швеция подали общую заявку на вступление в НАТО. Если обе страны присоединятся к Альянсу, Россия окажется в тяжелом военном положении в Балтийском море.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генерал Марк Милли. Он 4 июня посетил Стокгольм перед военными учениями.

К теме Не на желаемом уровне – Эрдоган о переговорах со Швецией и Финляндией по НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в тяжелое положение

В прошлом месяце Финляндия и Швеция, имеющие длинные границы на Балтийском море, подали совместную заявку на присоединение к НАТО. Это произошло из-за опасений безопасности после того, как Россия напала на Украину.

Их присоединение означало бы, что побережье Балтийского моря, за исключением коротких полос вокруг российских Калининграда и Санкт-Петербурга, будет окружено членами НАТО.

Да, с российской точки зрения, это будет очень проблематично для них в военном плане, и это будет очень выгодно НАТО. Балтийское море – очень важно стратегически, это один из самых больших морских путей мира,

– заявил Милли.

Генерал выступил на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой, премьер-министром и министром обороны Швеции перед ежегодными учениями НАТО в Балтийском море, в которых Швеция и Финляндия также участвуют.

Интересно, что война в Украине спровоцировала именно то расширение альянса на границах России, которое пытался предотвратить президент страны-агрессорки Владимир Путин. В прошлом месяце он заявил, что для России нет никакой угрозы, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО. В то же время, он предупредил, что Москва обязательно ответит, если Альянс укрепит военную инфраструктуру в этих странах.

Заметьте Эрдоган играет на себя – Давидюк о позиции Турции

Кратко о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия 17 мая подали совместную заявку на вступление в НАТО . До этого обе страны не присоединялись к Альянсу из-за настроений местного населения.

Согласовать заявку должны все 30 стран-членов Североатлантического союза. Однако этого пока не хочет делать Турция. Она имеет определенные претензии как к Швеции и Финляндии, так и другим странам НАТО .

В частности, Турция не хочет одобрять заявку Финляндии и Швеции из-за того, что они поддерживают Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена. Обе организации турки считают террористическими.

Также Турция требует отменить эмбарго на поставку оружия, которое наложили на него в 2019 году после начала боевых действий в Сирии.

Несмотря на это, президент США Джозеф Байден заявил, что внутри НАТО все же удастся достичь консенсуса .

Будет интересно – что хочет Эрдоган и почему он блокирует вступление финнов и шведов в НАТО: смотрите видео