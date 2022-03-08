Членство России и Белоруссии в CIOFF официально приостановлено

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что CIOFF официально приостановила членство России и Беларуси в совете.

В своем телеграмм-канале Александр Ткаченко обнародовал документ, подтверждающий официальность данного заявления.

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CIOFF Международный совет организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств - неправительственная организация, целью которой является сохранение и распространение традиций и культуры народов мира. Официальный консультант и партнёр ЮНЕСКО.

К слову, Украина является членом CIOFF с 1996 года, более того, имеет свой собственный устав, структуру и цели, отвечающие основным задачам CIOFF в мире.

Прекрасный деморализующий шаг благодаря культурным санкциям. Дальше – больше,

– написал Александр Ткаченко.

Фото официального документа:

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