У своєму телеграм-каналі Олександр Ткаченко оприлюднив документ, який підтверджує офіційність даної заяви.

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CIOFF Міжнародна рада організацій фольклорних фестивалів та традиційних мистецтв (фр. Conseil international des organisations de festivals de folklore et d’arts traditionnels) – неурядова організація, метою якої є збереження і поширення традицій та культури народів світу. Офіційний консультант та партнер ЮНЕСКО.

До слова, Україна є членом CIOFF з 1996 року, ба більше, має свій власний статут, структуру та цілі, що відповідають основним завданням CIOFF у світі.

Прекрасний деморалізуючий крок завдяки культурним санкціям. Далі – більше,

– написав Олександр Ткаченко.

Фото офіційного документа:

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