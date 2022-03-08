У своєму телеграм-каналі Олександр Ткаченко оприлюднив документ, який підтверджує офіційність даної заяви.
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CIOFFМіжнародна рада організацій фольклорних фестивалів та традиційних мистецтв (фр. Conseil international des organisations de festivals de folklore et d’arts traditionnels) – неурядова організація, метою якої є збереження і поширення традицій та культури народів світу. Офіційний консультант та партнер ЮНЕСКО.
До слова, Україна є членом CIOFF з 1996 року, ба більше, має свій власний статут, структуру та цілі, що відповідають основним завданням CIOFF у світі.
Прекрасний деморалізуючий крок завдяки культурним санкціям. Далі – більше,
– написав Олександр Ткаченко.
Фото офіційного документа:
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