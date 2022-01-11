Членство Украины в НАТО и ЕС – единственный правильный ответ Путину, – Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник требует, чтобы новое правительство страны отреагировало на дерзкие требования Москвы. Дипломат убежден, что ответом должно быть скорейшее вступление нашей страны в Евросоюз и НАТО.

Мельник считает такой поступок единственным правильным шагом. Германия должна сделать его вместо того, чтобы обсуждать "эфемерные проблемы безопасности" Путина.

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Киев требует от Берлина четкого комитмента – как можно быстрее предоставить Украине членства в НАТО и ЕС,

– подчеркнул посол.

Что требует Кремль

Россия требует от Североатлантического альянса так называемых "гарантий безопасности". Кремль хочет, чтобы НАТО не расширялось на Восток, то есть фактически – чтобы не предоставляло членство Украине.

Относительно этих требований США и Россия провели переговоры в Женеве 10 января. Во время них представитель Москвы Сергей Рябков снова вызывающе требовал, чтобы Украина и Грузия никогда не вступали в НАТО. Мол, это "вопрос нацбезопасности" России. В США ответили, что нельзя ставить под сомнение политику открытых дверей НАТО.

Кроме того, Вашингтон вновь пригрозил Москве санкциями, если та нападет на Украину. Россия же уверяла, что якобы атаковать не собирается.

Пионтковский о переговорах между США и Россией: Украине будут помогать оружием:

Текст поста Андрея Мельника:

Киев требует от Берлина как можно быстрее предоставить Украине членство в НАТО и ЕС. Именно этот единственно верный шаг и должно сделать новое правительство ФРГ вместо того, чтобы обсуждать эфемерное "опасное беспокойство" Путина.