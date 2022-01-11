Мельник вважає такий вчинок єдиним правильним кроком. Німеччина має зробити його замість того, щоб обговорювати "ефемерні безпекові занепокоєння" Путіна.

До теми Росія у Женеві вимагала від НАТО гарантій, що Україна ніколи не вступить в Альянс

Київ вимагає від Берліна чіткого комітменту – якнайшвидше надати Україні членства в НАТО та ЄС,

– наголосив посол.

Що вимагає Кремль

Росія вимагає від Північноатлантичного альянсу так званих "гарантій безпеки". Кремль хоче, щоб НАТО не розширювалось на Схід, тобто фактично – аби не надавало членство Україні.

Стосовно цих вимог США та Росія провели перемовини у Женеві 10 січня. Під час них представник Москви Сергій Рябков знову зухвало вимагав, щоб Україна та Грузія ніколи не вступали в НАТО. Мовляв, це "питання нацбезпеки" Росії. У США відповіли, що не можна ставити під сумнів політику відчинених дверей Альянсу.

Крім того, Вашингтон знову пригрозив Москві санкціями, якщо та нападе на Україну. Росія ж запевняла, що нібито атакувати не збирається.

Піонтковський про переговори між США та Росією: Україні допомагатимуть зброєю:

Текст поста Андрія Мельника:

Київ вимагає від Берліна чіткий комітмент якнайшвидше надати Україні членство в НАТО і ЄС. Саме цей єдино вірний крок і має зробити новий уряд ФРН замість того, щоб обговорювати ефемерні "безпекові занепокоєння" Путіна.