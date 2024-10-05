При таких условиях вступления НАТО не будет помогать Украине отвоевывать оккупированные территории. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, отметив, что в то же время украинские силы будут гораздо больше, а гражданское население нашей страны удастся защитить от российских обстрелов.

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"Но" относительно принятия Украины в НАТО до завершения войны

По словам исполнительного директора, идея Столтенберга является хорошей. Если Украина ставит задачу вернуть под свой контроль все оккупированные россиянами территории и только после этого вступать в НАТО, а Альянс примет наше государство только тогда, когда мы вернем полностью свой суверенитет, тогда Владимир Путин будет иметь соблазн бесконечно оккупировать хотя бы часть территории Украины, "зарыться в бастион и ждать".

Если страны НАТО говорят, что они принимают свободную, неоккупированную часть Украины, то это мощный сигнал Путину о том, что его идея не сработает,

– отметил Леонов.

Однако есть одно "но" – в случае принятия Украины в НАТО наше государство должно вернуть оккупированные территории собственными силами, без военной помощи Альянса. В то же время Украина была бы частью ВПК Запада и способности украинских сил возрастут. Кроме того, принятие Украины в НАТО позволит нам развивать экономику, развивать ВПК и быть защищенными от ударов со стороны России.

Таким образом Украина будет иметь возможности двигаться в сторону Запада,

– отметил исполнительный директор.

Леонов рассказал, что в таком случае Украина не покинет цели деоккупации своих территорий, по украинскому законодательству отказаться от них нельзя. Все сообщения от журналистов Запада вроде "отказаться от оккупированных территорий для вступления в НАТО" – это неправда.

Украина вступает в НАТО вся, но "зонтик" НАТО, в том числе ядерный, раскрывается над неоккупированной частью. Оккупированные территории – предмет для дипломатического возвращения, на что нужно время, как минимум после Путина, когда придет новый политик, с которым можно будет вести переговоры. В то же время давление на Россию должно продолжаться, чтобы она ушла с оккупированных территорий,

– подчеркнул исполнительный директор.

Он также добавил, что разговоры о таком пути Украины в НАТО является хорошим знаком. 75% требований вступления туда совпадают с требованиями вступления в ЕС, над чем наша страна также работает.

Обратите внимание! Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина близка к членству в НАТО, как никогда раньше. Он добавил, что сегодня многие люди работают с украинцами над улучшением и внедрением реформ.