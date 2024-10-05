За таких умов вступу НАТО не допомагатиме Україні відвойовувати окуповані території. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, зауваживши, що водночас українські сили будуть набагато більшими, а цивільне населення нашої країни вдасться захистити від російських обстрілів.

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"Але" щодо прийняття України в НАТО до завершення війни

За словами виконавчого директора, ідея Столтенберга є хорошою. Якщо Україна ставить завдання повернути під свій контроль всі окуповані росіянами території і лише після того вступати в НАТО, а Альянс прийме нашу державу лише тоді, коли ми повернемо повністю свій суверенітет, тоді Владімір Путін матиме спокусу нескінченно окуповувати хоча б частину території України, "заритись в бастіон та чекати".

Якщо країни НАТО кажуть, що вони приймають вільну, неокуповану частину України, то це потужний сигнал Путіну про те, що його ідея не спрацює,

– зауважив Леонов.

Однак є одне "але" – у випадку прийняття України в НАТО наша держава має повернути окуповані території власними силами, без військової допомоги Альянсу. Водночас Україна була б частиною ВПК Заходу і спроможності українських сил зростуть. Крім того, прийняття України в НАТО дозволить нам розвивати економіку, розвивати ВПК та бути захищеними від ударів з боку Росії.

У такий спосіб Україна матиме можливості рухатись в бік Заходу,

– зазначив виконавчий директор.

Леонов розповів, що у такому випадку Україна не покине мети деокупації своїх територій, за українським законодавством відмовитись від них не можна. Всі повідомлення від журналістів Заходу на кшталт "відмовитись від окупованих територій для вступу в НАТО" – це неправда.

Україна вступає в НАТО вся, але "парасолька" НАТО, в тому числі ядерна, розкривається над неокупованою частиною. Окуповані території – предмет для дипломатичного повернення, на що потрібен час, як мінімум після Путіна, коли прийде новий політик, з яким можна буде вести перемовини. Водночас тиск на Росію має продовжуватись, щоб вона пішла з окупованих територій,

– підкреслив виконавчий директор.

Він також додав, що розмови про такий шлях України в НАТО є хорошим знаком. 75% вимог вступу туди збігаються з вимогами вступу до ЄС, над чим наша країна також працює.

Зверніть увагу! Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна близька до членства в НАТО, як ніколи раніше. Він додав, що сьогодні багато людей працюють з українцями над покращенням та впровадженням реформ.