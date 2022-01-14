Члены НАТО до сих пор не решили, выгодно ли им вступление Украины, – NYT

Европейские страны-члены НАТО не уверены относительно целесообразности присоединения Украины к организации. Именно поэтому, пишут СМИ, в ближайшее время включения Украины в Альянс не будет.

В The New York Times пишут, что администрация Байдена высказала многочисленные заявления относительно возможного вступления Украины в Альянс. Несмотря на это глава Белого дома – очень осторожен в своих высказываниях.

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Байден начал скептически относиться к расширению обязательств США, – СМИ

Издание отметило, что в последние годы американский президент начал скептически относиться к расширению военных обязательств США. Вашингтон после распада Советского союза убедил НАТО присоединить Польшу, Венгрию и Чехию.

Членов Альянса беспокоит ситуация в Украине

В NYT говорят, что многих членов Альянса беспокоит, что украинская власть не справляется с коррупцией. Сейчас в НАТО сосредоточены на том, чтобы избежать усиления враждебности России. Ведь Москва имеет весомые рычаги влияния, прежде всего речь идет о газе.

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Россия выдвинула условия относительно НАТО: коротко

Россия требует возвращения НАТО к границам 1997 года. С этого времени в Альянс присоединились 15 государств, в том числе страны Балтии и Польша.

В Эстонии назвали такие ультиматумы "полным абсурдом".

12 января провели переговоры между представителями Альянса и России.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, разногласия между сторонами были очень существенными.

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