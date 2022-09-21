Циническая провокация с элементами плохого спектакля, – "слуги" призвали выбросить россию из Совбеза

Исключить россию из Совета Безопасности ООН требуют депутаты Верховной Рады Украины. Члены партии "Слуга народа" убеждены: мир должен отреагировать на заявления российских властей и ввести жесткие санкции.

В ответ на успешное контрнаступление украинских защитников россия смогла организовать лишь циничную провокацию. Такое заявление по поводу объявления псевдореферендумов на оккупированных территориях обнародовала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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"Референдумы" не остановят ВСУ

"Слуги" убеждают, что так называемые "референдумы" никак не изменят ситуацию на фронте и временно оккупированных территориях. Запугать безоружных граждан и запихнуть их в пещеру "русского мира" захватчики так и не смогли.



Нелегитимные "референдумы" не остановят контрнаступление ВСУ и освобождение украинских земель от врага.

А если российская власть признает нарисованные наспех бумажки и включит оккупированные территории в состав россии, она навсегда закроет возможности для общения россии с цивилизованным миром,

– подчеркнули "слуги".

"Россия – страна-террорист, угрожающая всему миру"

"Слуги" призывают мировое сообщество дать должную и действенную оценку действиям российских властей.

Государство-террорист должно быть лишено места в Совбезе ООН. По отношению к нему должны быть введены настоящие, уничтожающие санкции,

– настаивают нардепы.

Не идите на референдум, не теряйте надежды!

Депутаты также призвали жителей временно оккупированных территорий не участвовать в дешевых спектаклях оккупантов, не получать бюллетени и российские паспорта. Лучше держаться и ждать ВСУ.

А вот предателям и коллаборантам лучше немедленно и добровольно сдаться украинскому правосудию.

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Псевдореферендумы на оккупированных территориях: последние новости

Утром 21 сентября росСМИ опубликовали обращение путина. Он заявил, что сделает все для проведения "референдумов" и объявил частичную мобилизацию.

Ранее с просьбой о "референдумах" к российским властям обратились захватчики с оккупированных территорий Донецкой, Лугарской, Херсонской и Запорожской областей.

Мировые лидеры отреагировали моментально. Главы государств заверили, что никогда не признают результаты фейковых референдумов россии.

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