У відповідь на успішний контрнаступ українських захисників росія спромоглася лише на цинічну провокацію. Таку заяву щодо оголошення псевдореферендумів на окупованих територіях оприлюднила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

До теми Псевдореферендуми на окупованих територіях: реакція України та все про злочинні наміри росії

"Референдуми" не зупинять ЗСУ

"Слуги" переконують, що так звані "референдуми" жодним чином не змінять ситуацію на фронті та тимчасово окупованих територіях. Залякати беззбройних громадян і запхати їх до печери "руського міра" загарбники так і не змогли.



Нелегітимні "референдуми" не зупинять контрнаступ ЗСУ та звільнення українських земель від ворога.

А якщо російська влада визнає намальовані поспіхом папірці та включить окуповані території до складу рф, вона назавжди закриє можливості для спілкування росії із цивілізованим світом,

​– підкреслили "слуги".

"Росія – держава-терорист, яка загрожує всьому світові"

"Слуги" закликають світове співтовариство дати належну та дієву оцінку діям російської влади.

Держава-терорист повинна бути позбавлена місця у Раді безпеки ООН. По відношенню до неї повинні бути запроваджені справжні, нищівні санкції,

– наполягають нардепи.

Не йдіть на "референдуми"

Депутати також закликали жителів тимчасово окупованих територій не брати участь в дешевих виставах окупантів, не отримувати бюлетені та російські паспорти. Краще триматися та чекати на ЗСУ.

А от зрадникам і колаборантам краще негайно та добровільно здатися українському правосуддю.

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Псевдореферендуми на окупованих територіях: останні новини

Зранку 21 вересня росЗМІ опублікували звернення путіна. Той заявив, що зробить все для проведення "референдумів" і оголосив часткову мобілізацію.

Раніше з проханням про "референдуми" до росіїської влади звернулися загарбники з окупованих територій Донецької, Лугарської, Херсонської та Запорізької областей.

Світові лідери відреагували відразу ж. На Заході запевнили, що ніколи не визнають результати фейкових референдумів росії.

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