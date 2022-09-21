Такі дії є передовсім реакцією на наш контрнаступ на Харківщині. Про це 24 каналу сказав колишній представник України у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

Варте уваги "Не могут бросить людей": путин сделал циничное заявление о "референдумах"

У путіна неадекватна оцінка дійсності

"Успішне звільнення українських територій викликало неадекватну реакцію з боку путіна. Вона є нелогічною. Проведенням цих референдумів він не досягає тих цілей, які перед ними ставляться, принаймні у публічному просторі", – зауважив він.

Мовиться про те, що "референдуми" дозволять принести мир на ці землі. Буцім-то Україна не буде відвойовувати у росії території, які вона вважає своїми через ризик застосування ядерної зброї.

Якщо путін справді так думає, то це просто неадекватна оцінка дійсності. Хоча вона притаманна йому, ми це бачимо вже пів року. Вона не призведе ні до чого, крім погіршення ситуації у самій росії,

– наголосив Гармаш.

Кремлівський диктатор втягує в реальну війну громадян росії, які до того були у стані війни віртуально. Ба більше, коли він каже, що воює не з Україною на території України, а з НАТО – таким чином він втягує у війну і громадян держав-членів НАТО.

"Поки що віртуально. Але якщо й далі так події розвиватимуться, можливо і не тільки віртуально", – сказав Гармаш.

Він додав, що Захід вже відчуває агресію путіна – економічно та енергетично. "Від сьогодні фактично почався глобальний конфлікт, і Захід вже показав свою позицію. Той самий Шольц заявив, що Німеччина не дозволить путіну виграти війну на умовах росії", – підкреслив експредставник України у Тристоронній контактній групі.

Інсценування "референдумів" – крок відчаю

На думку Гармаша, інсценування проведення референдумів – це крок відчаю з боку росії. У росЗМІ повідомляють, що на Запоріжжі учасниками референдуму стануть 500 тисяч виборців. "Я просто нагадаю, що кількість населення Запорізької області до війни була 1 600 000. Вони хочуть опитуванням третини населення обрати долю цьому регіону", – зауважив він.

Ба більше, додається, що вже створено 394 виборчі дільниці, 85 з них – за межами області. Начебто вони розташовані у росії, квазіреспубліках Донецької та Луганської областей, а також на Херсонщині.

У мене питання. Якщо вони вчора приймають рішення про проведення референдумів, і того ж дня повідомляється про створення дільниць – як це взагалі фізично можливо? Вони самі показують, що ці "референдуми" – суто політичний крок, фактично інсценування волевиявлення,

– сказав Гармаш.

Усе для того, щоб путін виконав свої політичні завдання. Звісно, спираючись на свої хворі фантазії та неадекватне сприйняття реальності.

Псевдореферендуми на окупованих територіях: останні новини

Очільник кремля під час свого звернення 21 вересня приділив окрему увагу "референдумам" у самопроголошених республіках Донецької та Луганської областей, а також частині Запорізької та Херсонської області. Диктатор цинічно заявив, що росія "не може кинути людей".

В Інституті вивчення війни вважають, що заяви про проведення псевдореферендумів здебільшого спрямовані на внутрішню аудиторію росії. Ймовірно, путін сподівається покращити можливості Росії щодо формування збройних сил, закликавши росіян йти добровольцями на війну, аби "захистити" нещодавно заявлену російську територію.

Звісно, фейкові референдуми не визнає жодна притомна держава у світі. Своєю чергою, українська влада закликає мешканців тимчасово окупованих територій не брати участі у незаконних "голосуваннях".

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