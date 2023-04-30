Об этом сообщают в телеграм-каналах, информирует 24 Канал. Напомним, что в начале полномасштабного вторжения Чмоня стал героем мемов, поскольку его внешний вид изображает "вторую армию мира".
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"Легендарный" Чмоня снова в строю
Сестра захватчика – Светлана – рассказала, что ее брату Андрею, то есть Чмоне, не удалось отдохнуть на родине. Его только неделю подлечили и снова отправили в бесславные ряды "второй армии мира".
Как выглядит российский Чмоня / фото из соцсетей
По словам женщины, после второй отправки на передовую Чмоне не дают отпуск домой. Иногда он попадает в временно оккупированный Донецк на лечение.
Переписка с сестрой Чмони / фото из соцсетей
Что известно о российском Чмоне
- Его настоящее имя – Андрей Рязанцев. Во время мобилизации он вступил в ряды мотострелкового подразделения так называемого "ДНР".
- В марте 2022 года в сети пользователи активно распространяли видео с Чмоней. Как оказалось, из оккупированной Горловки Донецкой области он попал в плен ВСУ.
- Пользователи выложили множество шутливых видео с Чмоней, все пытались воспроизвести его неуклюжий образ, одевая старую одежду, заправляя куртку в штаны и демонстрируя на камеру растерянное выражение лица.
- 29 июня 2022 года стало известно, что герой мемов Чмоня был освобожден из украинского плена.