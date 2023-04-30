Про це повідомляють у телеграм-каналах, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Чмоня став героєм мемів, оскільки його зовнішній вигляд зображує "другу армію світу".

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"Легендарний" Чмоня знову у строю

Сестра загарбника – Світлана – розповіла, що її брату Андрію, тобто Чмоні, не вдалося відпочити на батьківщині. Його лише тиждень підлікували і знову відправили у безславні ряди "другої армії світу".



Як виглядає російський Чмоня / фото з соцмереж

За словами жінки, після другої відправки на передову Чмоні не дають відпустку додому. Іноді він потрапляє до тимчасово окупованого Донецька на лікування.

Листування з сестрою Чмоні / фото з соцмереж

Що відомо про російського Чмоню