Про це повідомляють у телеграм-каналах, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Чмоня став героєм мемів, оскільки його зовнішній вигляд зображує "другу армію світу".
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"Легендарний" Чмоня знову у строю
Сестра загарбника – Світлана – розповіла, що її брату Андрію, тобто Чмоні, не вдалося відпочити на батьківщині. Його лише тиждень підлікували і знову відправили у безславні ряди "другої армії світу".
Як виглядає російський Чмоня / фото з соцмереж
За словами жінки, після другої відправки на передову Чмоні не дають відпустку додому. Іноді він потрапляє до тимчасово окупованого Донецька на лікування.
Листування з сестрою Чмоні / фото з соцмереж
Що відомо про російського Чмоню
- Його справжнє ім'я – Андрій Рязанцев. Під час мобілізації він вступив до лав мотострілецького підрозділу так званого "ДНР".
- У березні 2022 року у мережі користувачі активно поширювали відео з Чмонею. Як виявилось, з окупованої Горлівки Донецької області він потрапив у полон ЗСУ.
- Користувачі виклали безліч жартівливих відео з Чмонею, усі намагались відтворити його незграбний образ, одягаючи старий одяг, заправляючи куртку у штани та демонструючи на камеру розгублений вираз обличчя.
- 29 червня 2022 року стало відомо, що герой мемів Чмоня був звільнений з українського полону.