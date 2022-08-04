Об этом 24 каналу рассказал директор благотворительного фонда "Вернись живым" и военный эксперт Тарас Чмут. В конце июля турецкая компания сообщила, что бесплатно передаст Украине еще один Bayraktar.

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Чтобы приобрести этот беспилотник, в Польше собрали более 5 миллионов долларов. Однако компания-производитель отказалась брать эти деньги.

Почему Baykar дает беспилотники бесплатно

Директор фонда "Вернись живым" объяснил, чем руководствуются в компании Baykar, когда передают Украине беспилотники бесплатно.

Это личная симпатия (к украинцам – 24 канала). Также есть элемент несправедливости действий россии по отношению к нам. И справедливости той войны, которую мы ведем за свои национальные убеждения,

– сказал Чмут.

Кроме того, по его словам, в таких шагах турецкой компании есть определенные бизнес-интересы.

"Украина – достаточно перспективный партнер, который может что-то предлагать, который может проверять их технику в условиях реальной войны и совместно с которым можно достигать гораздо больших высот", – отметил директор фонда "Вернись живым".

Тарас Чмут рассказал о сотрудничестве с турецкой компанией Baykar: смотрите видео

Бесплатные "байрактары" для Украины: что известно