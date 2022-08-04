Об этом 24 каналу рассказал директор благотворительного фонда "Вернись живым" и военный эксперт Тарас Чмут. В конце июля турецкая компания сообщила, что бесплатно передаст Украине еще один Bayraktar.
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Чтобы приобрести этот беспилотник, в Польше собрали более 5 миллионов долларов. Однако компания-производитель отказалась брать эти деньги.
Почему Baykar дает беспилотники бесплатно
Директор фонда "Вернись живым" объяснил, чем руководствуются в компании Baykar, когда передают Украине беспилотники бесплатно.
Это личная симпатия (к украинцам – 24 канала). Также есть элемент несправедливости действий россии по отношению к нам. И справедливости той войны, которую мы ведем за свои национальные убеждения,
– сказал Чмут.
Кроме того, по его словам, в таких шагах турецкой компании есть определенные бизнес-интересы.
"Украина – достаточно перспективный партнер, который может что-то предлагать, который может проверять их технику в условиях реальной войны и совместно с которым можно достигать гораздо больших высот", – отметил директор фонда "Вернись живым".
Тарас Чмут рассказал о сотрудничестве с турецкой компанией Baykar: смотрите видео
Бесплатные "байрактары" для Украины: что известно
- Кроме поляков, с покупкой "байрактаров" для Украины тоже хотела помочь Литва. Телеведущий Андрюс Тапинас 25 мая объявил о сборе средств на Bayraktar. Сбор закрыли через три дня. А компания-производитель заявила, что передаст устройство бесплатно. Литовцы поблагодарили Турцию и пообещали на собранные средства приобрести необходимые боеприпасы для Bayraktar. А остальные деньги также направить в поддержку Украины.
- Волонтер Сергей Притула 22 июня объявил, что открывает сбор средств на три Bayraktar на нужды Вооруженных Сил Украины. Вечером 24 июня сбор средств на 3 беспилотника Bayraktar закончили.
- За 3 дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, поэтому было решено приобрести 4 таких беспилотника. Однако в турецкой компании Baykar сообщили, что решили бесплатно передать Украине беспилотники типа Bayraktar.