Про це 24 каналу розповів директор благодійного фонду "Повернись живим" та військовий експерт Тарас Чмут. Наприкінці липня турецька компанія повідомила, що безкоштовно передасть Україні ще один Bayraktar.
Читайте також Швидкі, невловимі та смертоносні: що таке Байрактари та чим вони лякають ворога
Аби придбати цей безпілотник, у Польщі назбирали понад 5 мільйонів доларів. Однак компанія-виробник відмовилася брати ці гроші.
Чому Baykar дає безпілотники безкоштовно
Директор фонду "Повернись живим" пояснив, чим керуються у компанії Baykar, коли передають Україні безпілотники безкоштовно.
Це особиста симпатія (до українців – 24 канал). Також є елемент несправедливості дій росії стосовно нас. І справедливості тієї війни, яку ми ведемо за свої національні переконання,
– сказав Чмут.
Окрім того, за його словами, у таких кроках турецької компанії є певні бізнес-інтереси.
"Україна – доволі перспективний партнер, який може щось пропонувати, який може перевіряти їхню техніку в умовах реальної війни і спільно з яким можна досягати набагато більших висот", – зазначив директор фонду "Повернись живим".
Тарас Чмут розповів про співпрацю з турецькою компанією Baykar: дивіться відео
Безкоштовні "байрактари" для України: що відомо
- Окрім поляків, з купівлею "байрактарів" для України також хотіла допомогти Литва. Телеведучий Андрюс Тапінас 25 травня оголосив про збір коштів на Bayraktar. Збір закрили за три дні. А компанія-виробник заявила, що передасть пристрій безкоштовно. Литовці подякували Туреччині і пообіцяли на зібрані кошти придбати необхідні боєприпаси для Bayraktar. А решту грошей також направити на підтримку України.
- Волонтер Сергій Притула 22 червня оголосив, що відкриває збір коштів на три Bayraktar на потреби Збройних Сил України. Ввечері 24 червня збір коштів на 3 безпілотники Bayraktar закінчили.
- За 3 дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, тому було вирішено придбати 4 таких безпілотники. Однак у турецькій компанії Baykar повідомили, що вирішили безкоштовно передати Україні безпілотники типу Bayraktar.