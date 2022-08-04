Про це 24 каналу розповів директор благодійного фонду "Повернись живим" та військовий експерт Тарас Чмут. Наприкінці липня турецька компанія повідомила, що безкоштовно передасть Україні ще один Bayraktar.

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Аби придбати цей безпілотник, у Польщі назбирали понад 5 мільйонів доларів. Однак компанія-виробник відмовилася брати ці гроші.

Чому Baykar дає безпілотники безкоштовно

Директор фонду "Повернись живим" пояснив, чим керуються у компанії Baykar, коли передають Україні безпілотники безкоштовно.

Це особиста симпатія (до українців – 24 канал). Також є елемент несправедливості дій росії стосовно нас. І справедливості тієї війни, яку ми ведемо за свої національні переконання,

– сказав Чмут.

Окрім того, за його словами, у таких кроках турецької компанії є певні бізнес-інтереси.

"Україна – доволі перспективний партнер, який може щось пропонувати, який може перевіряти їхню техніку в умовах реальної війни і спільно з яким можна досягати набагато більших висот", – зазначив директор фонду "Повернись живим".

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