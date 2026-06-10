Об этом сообщили "Схемы".

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Какие последствия после удара по Чонгарскому мосту?

На спутниковых снимках видны последствия поражения моста. Журналисты зафиксировали темные пятна в его центральной части, а рядом россияне развернули понтонную переправу.

Последствия атаки БпЛА по Чонгарскому мосту / Фото "Схемы"

Оккупанты сообщили, что в результате атаки власти были вынуждены перекрыть движение на Чонгарском мосту, который был ключевым путем обеспечения войск России на юге.

Украинские военные для ударов использовали "средства" компании Fire Point и БПЛА "Бегемот". Журналисты-расследователи отметили, что россияне, вероятно, еще раньше готовились к ударам, а понтонная переправа у моста впервые появилась еще в 2023 году, а впоследствии ее спрятали.

Что еще известно об атаке БпЛА на Чонгарский мост?

Чонгар – это основная логистическая ветка, которая соединяет территорию материковой Украины, временно оккупированной части Херсонской области с Крымом. Чонгарский мост потерпел несколько результативных поражений, а движение – полностью перекрыто.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 каналу, что после первого попадания по мосту оккупанты начали использовать реверсное движение. Могли проходить транспортные средства весом до 3,5 тонн, следовательно, говорилось об автомобилях, а не грузовиках.

Второе попадание произошло еще более результативно. Оно касается сообщения между Геническом и Арабатской стрелкой. По Арабатской стрелке, то враг использовал курортные рекреационные возможности, базы отдыха, которые там есть, для российских оккупантов.