Горит еще один объект: в соцсетях пишут о пожаре на Чонгарском мосту
- Возле Чонгарского моста 3 июня вечером зафиксирован пожар, дым шел от железнодорожной линии на полуострове.
- Оккупационные власти Херсонской области не комментировали происшествие, подробности причин возгорания и информация о пострадавших неизвестны.
Возле Чонгарского моста вечером 3 июня заметили пожар. Дым шел от железнодорожной линии на Чонгарском полуострове, недалеко от села Атаман.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".
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Горит мост на Чонгарском полуострове
Мониторинговая группа заметила на спутниковых снимках сильный пожар возле Чонгарского моста. На севере Крыма в полдень исчезла сеть Интернет. Связано ли это с событием – неизвестно.
Эпицентр возгорания находится возле железнодорожного транспорта на Чонгарском полуострове вблизи одноименного моста.
Оккупационные власти Херсонской области еще не комментировали пожар возле моста. Также неизвестно, что вызвало возгорание и есть ли пострадавшие.
К слову, российские сообщества сегодня несколько раз писали о ракетной угрозе для Крыма.
Напомним, во вторник, 3 июня, Украина осуществила очередной удар по Керченскому мосту. Взрывы там прозвучали дважды за день. После подрыва опор мост признали аварийным. Около 18:00 росСМИ сообщили, что движение по мосту было восстановлено.
СМИ предположили, что мост, соединяющий Россию и оккупированный Крым, могли атаковать дроном "Толока" или подводным дроном "Маричка". Последний Силы обороны испытывали в августе 2023 года.