Ждем финала: коллаборант Сальдо повторяет судьбу Стремоусова – в сети заметили интересный момент

Утром 22 июня зафиксировано попадание по Чонгарскому мосту, в результате чего переправа повреждена. Коллаборант и предатель Владимир Сальдо решил записать видеообращение на фоне моста с уверенностью, что "все хорошо". Однако пользователи сети, смотря это видео, заметили, что это уже было.

Речь идет о том, что "заместитель" главы оккупационной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов записывал совершенно такое же обращение после того, как ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту, когда еще правобережье Херсонщины было в оккупации. Тогда предатель успокаивал окупантов, мол, ничего серьезного не случилось и мост в дальнейшем могут использовать россияне для транспортировки техники, боеприпасов и продовольствия.

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Ждем полного повторения судьбы

Стремоусов минувшей осенью заявлял, что удары ВСУ по Антоновскому мосту никак не повлияют на российскую армию. Владимир Сальдо, видимо, нашел где-то сценарий своего "заместителя" и решил записать почти идентичное видео, правда, теперь пришлось говорить о Чонгарском мосту.

Сальдо так же на фоне моста убеждает, что "паники нет" и удар по переправе никак не повлияет на оккупационные силы.

Но следует отметить, что Стремоусов, рассказывая о том, что с Антоновским мостом все хорошо, уверял, что оккупанты удержат Херсон. Как результат – ВСУ деоккупировали Херсон, а Стремоусов – погиб в аварии. Для того чтобы Сальдо полностью повторил судьбу этого предателя, стоит дождаться полного увольнения Херсонщины и еще одного загадочного ДТП. На этот раз с участием Сальдо.

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Удар по Чонгарскому мосту

О смерти Стремоусова стало известно 9 ноября 2022 - за 2 дня до освобождения Херсона. Интересно, что сперва его гибель считали инсценировкой. По одной из версий, причиной аварии с участием коллаборанта стало столкновение с колонной военной техники. Похороны предателя проходили во временно оккупированном Крыму.

Украинские воины продолжают уничтожать логистические пути на оккупированных территориях, чтобы пребывание россиян на нашей земле с каждым днем становилось все более невозможным. Утром 22 июня "горячий привет" получил Чонгарский мост – один из двух автомобильных путей в временно оккупированный Крым, через который враг поставлял оружие, технику и продовольствие для оккупационных сил в Херсонской области.

У пропагандистов это событие вызвало большую волну паники, ведь такие удары еще раз доказывают, что на Херсонщине для врага нет ни одного безопасного места.

Следует отметить, что работа по поражению враждебной логистики продолжается постоянно. К примеру, недавно мелитопольские партизаны взорвали железнодорожный мост во временно оккупированной Акимовке в Запорожской области – это важный для россиян логистический путь по поставке необходимого на фронт из временно оккупированного Крыма.