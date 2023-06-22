Нервно искали позитив и игнорировали вопросы: как оккупанты отреагировали на "хлопок" в Чонгаре

Кремлевскому прихвостню Дмитрию Пескову не понравились вопросы журналистов о Чонгарском мосте. А оккупационная администрация Крыма попыталась сместить внимание россиян с успехов ВСУ.

В Кремле и временно оккупированном Крыму по-разному отреагировали на удар по Чонгарскому мосту. Об этом пишут вражеские СМИ, передает 24 Канал.

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Как отреагировали в Кремле на "хлопок" в Чонгаре

Приспешник Владимира Путина Дмитрий Песков отказался публично комментировать удар по Чонгарскому мосту. Пресс-секретарь российского диктатора переадресовал вопросы журналистов министерству обороны России.

Что сказали оккупационные власти Крыма

, поврежденная переправа расположена у села Чонгар на временно оккупированной части Херсонской области. Оккупанты захватили этот населенный пункт в 2022 году во время полномасштабного вторжения. Россияне использовали мост для перекидывания своих войск на Юг Украины.

Так называемый "министр транспорта" временно оккупированного полуострова Николай Лукашенко заявил, что Крымский мост работает в штатном режиме. Гауляйтер также заявил о работе пунктов пропуска во временно захваченных россиянами Армянске и Перекопе. Именно туда оккупационная администрация перенаправила транспортное движение.

По его словам, также работает паромная переправа. Речь идет об обеих ее частях – железнодорожной и автомобильной.

Кроме этого "министр" прокомментировал "хлопок" в Чонгаре. Он заявил, что Чонгарский мост якобы возможно полностью восстановить через несколько недель. Лукашенко добавил, что сейчас "решается вопрос" об открытии одной полосы на этом мосту.

Что известно об ударе по Чонгарскому мосту