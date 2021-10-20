Чрезвычайная ситуация с газом в областях: Шмыгаль объяснил такие решения
Источник:Кабмин
В первой половине октября ряд областей и городов Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за поставок газа. Такие решения были техническими и позволили быстрее выполнить меморандум с "Нафтогазом".
Такое мнение озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 20 октября. Говорится о меморандуме, который правительство подписало с "Нафтогазом" и представителями местной власти.
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"Введение чрезвычайной ситуации в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры на поставку газа со всеми бюджетными учреждениями по всем регионам Украины", – заявил Шмыгаль.
Бюджетники получат газ
Премьер подчеркнул, что таким образом завершение процесса не растягивали на недели. Поэтому школы, больницы и детские сады смогут вовремя получить газ по цене 13,6 гривны без НДС и доставки, как и договаривались заранее.
По данным "Нафтогаза", в украинские подземные хранилища закачали почти 19 миллиардов кубов голубого топлива. Этого хватит, чтобы пройти отопительный сезон.
Глава Кабмина отметил, что правительство готово к разным сценариям, учитывая энергетический кризис в Европе и газовый шантаж со стороны России. В то же время Украина готова к отопительному сезону и зимой будет обеспечена теплом.Обратите внимание! "Нафтогаз" продает газ бюджетным учреждениям по тарифу 13,7 гривен за кубометр без учета НДС и цены за транспортировку. Если добавить к этой сумме налоги и стоимость доставки, кубометр газа будет стоить 16,8 гривен. Тариф будет действовать до конца 2022 года.
Заявление Дениса Шмыгаля: смотрите видео заседания Кабмина 20 октября
Чрезвычайная ситуация с газом: что известно
- На Львовщине, Ивано-Франковщине, Хмельнитчине и Закарпатье с 11 октября объявили чрезвычайную ситуацию, поскольку бюджетные учреждения области не заключили договоров на поставку газа.
- Местные власти жаловалась на повышение цен на газ, а бюджетники частично перешли на альтернативные источники энергии.
- В Офисе Президента отметили, что чрезвычайная ситуация нужна лишь для ускорения подписания договоров, а газа в хранилищах достаточно.