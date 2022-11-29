В Ладыжине в Винницкой области почти 18 тысяч жителей остались без тепла: в квартирах ужасный холод

В понедельник, 28 ноября, в городе Ладыжин Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию военного характера. После ракетных обстрелов ТЭС произошла авария в сетях теплоснабжения города.

Население города составляет более 22 тысяч человек. 18 тысяч жителей остались без отопления.

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Единственная возможность согреться – электроприборы

По словам главы ОВА Сергея Борзова, после ракетных обстрелов россиянами Ладыжинской ТЭС произошла авария на теплосетях. Борзов отметил, что единственная возможность обогреть квартиры горожан – электроприборы.

18 тысяч жителей многоэтажек жалуются на отсутствие отопления. В квартирах температура держится на уровне 10 – 12 градусов. Однако из-за периодического отключения света дома местных не успевают нагреться.

Жители Ладыжина остаются без отопления: смотрите видео

Как решат проблему

Представители местных властей отмечают, что положение сейчас критическое. Поэтому, собственно, и объявили чрезвычайную ситуацию. Во вторник, 29 ноября, в Ладыжине был развернут оперативный штаб. Одно из решений, которое было рассмотрено – расконсервировать старую газовую котельную, которая независима от станции.

Заместитель городского головы Ладыжина Павел Анущенко сообщил, что в настоящее время проектанты рассчитывают мощность. Чиновник не уверен, что эта котельная согреет дома всем жильцам. Однако, по его словам, если подать тепло не высокой температуры, вполне возможно удастся обеспечить теплом определенную часть города.

Для восстановления котельни нужно время и не менее 50 миллионов гривен. Средства планируют выделить на сессии городского совета. В школах и больницах города уже развернули Пункты несокрушимости.

Оккупанты обстреляли Ладыжинскую ТЭС: главное

Российские оккупанты дважды атаковали теплоэлектростанцию в Ладыжине 11 октября. Сначала они запустили 2 дрона-камикадзе.

Спасатели оперативно выехали на место инцидента. Тогда россияне нанесли второй удар.

Было известно, что пострадали 6 человек. Им предоставили необходимую помощь и госпитализировали. Среди пострадавших не было работников ТЭС.

Кстати, во время атаки 23 ноября оккупанты снова обстреливали объекты критической инфраструктуры Винницкой области. Правда, не сообщали, идет ли речь о Ладыжине. 11 ноября в Винницкой области, к сожалению, также был прилет.

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