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Важно В Украине объявили о призыве резервистов в особый период: кто они такие

В Украине ввели чрезвычайное положение

Источник: 24 канал

Верховная Рада Украины 23 февраля ввела чрезвычайное положение на всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской областей. В этих регионах с 2014 года действует отдельный режим. Решение поддержали 335 нардепов.

Ранее ввести ЧП просил Совет национальной безопасности и обороны. Далее Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за указ президента о введении ЧП.

Что предусматривает чрезвычайное положение

Это временный правовой режим, который предусматривает определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Областные комиссии, в которые будут входить представители государственной и местной власти, будут анализировать ситуацию на местах и вводить определенные ограничения.

Какие ограничения могут вводить:

усиленную охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

остановку и проверку автомобилей;

проверку документов людей;

возможность изъятия у населения зарегистрированного огнестрельного, холодного оружия и боеприпасов и тому подобное;

введение комендантского часа в регионах при необходимости.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что в случае вторжения России власть мгновенно введет военное положение.

Обратите внимание! Чрезвычайное положение вводят из-за серьезного обострения на Донбассе. Боевики продолжают обстрелы. Сегодня они убили украинского защитника, другой военный получил ранение.

Данилов рассказал о вероятности военного положения:

Законопроект о гражданском огнестрельном оружии

Источник: 24 канал

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о гражданском огнестрельном оружии. Инициативу № 5708 поддержали 274 нардепа.

Что предусматривает законопроект

Прежде всего инициатива определяет условия и порядок получения документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие для украинцев.

Кроме того, определили:

классификацию гражданского огнестрельного оружия;

создание Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия и определение полномочий его субъектов;

определение прав и обязанностей владельцев оружия;

установление порядка получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы, а также страхование;

разрешение использовать оружие для самозащиты.

Отметим, министр обороны Алексей Резников призвал парламентариев разрешить использовать оружие для самозащиты гражданских людей. Он подчеркнул, что так можно обезопасить людей на фоне новых угроз.

ЕС официально ввел санкции за "признание" боевиков

Источник: Совет ЕС

Евросоюз официально одобрил санкции против России за признание "боевиков" на Донбассе. Ограничения наложили на 351 депутата Думы, голосовавшего за это решение. Кроме того, под санкции попали 27 чиновников и организаций, которые имеют отношение к оккупированным территориям. Это бизнесмены, олигархи, банки, военные.

Что для них предусмотрели

заморозку активов;

запрет предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам;

запрет на поездки в ЕС или транзит через эту территорию.

Экономические санкции для боевиков и России

Евросоюз применил санкции в отношении госдолга России, ограничив доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС.

Также запретили инвестиции, ввоз товаров и торговлю с оккупированными Донецкой и Луганской областями.

Реакция мира на "признание" боевиков

Международное сообщество осудило решение Путина о "признании" фейковых республик.

США ввели санкции против российских элит и их семей, а также ввели ограничения против суверенного долга России.

В Белом доме опубликовали полный список санкций против России, под которые попали банки, дети чиновников и футбольный клуб ЦСКА.

Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".



Санкции за "признание" боевиков / Инфографика 24 канала

Дополнительные миллиарды на армию

Источник: 24 канал

Верховная Рада Украины приняла изменения в госбюджет, которыми увеличила финансирование безопасности и обороны. Выделили дополнительные 23 миллиарда гривен:

16 миллиардов получит Министерство обороны на увеличение зарплаты военным, территориальную оборону, программы развития и разработки современного вооружения;

6 миллиардов – Министерство внутренних дел;

600 миллионов – Главное управление разведки;

500 миллионов направят на водоснабжение в Донецкой области;

200 миллионов направят Донецкой и Луганской областям на устранение последствий эскалации;

3,1 миллиарда предоставят Минфину на обслуживание государственного долга.

Чтобы проголосовать за законопроект № 7012-д, народные депутаты собирались вне очереди.

Обратите внимание! Только за одни сутки фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" собрал больше, чем за весь прошлый год – более 20,5 миллиона гривен.

Масштабная кибератака на правительственные сайты

В Украине около 16:00 снова были проблемы с работой правительственных сайтов. С перебоями работали сайты Службы безопасности Украины, Минобороны, Кабмина, Министерства иностранных дел и Верховной Рады.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил, что примерно с 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на Украину.

По словам чиновника, это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Он также отметил, что портал и мобильное приложение "Дия" продолжали работать.

Сайт 24 канала тоже атаковали

Сайт 24 канала тоже подвергся хакерской DDos-атаке. Из-за этого серверы на 30 минут приостановили свою работу. На сайт шло большое количество запросов. Большинство из них с IP-адресов азиатских стран.

Однако нашим специалистам удалось отбить атаку.

Предыдущая атака

15 февраля Украина также почувствовала масштабную кибератаку. Федоров назвал ее крупнейшей в истории Украины.

Министр подчеркнул, что такие атаки стоят миллионы долларов, но Украине удалось их отбить. Злоумышленники пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

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