Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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В Україні ввели надзвичайний стан

Джерело: 24 канал

Верховна Рада України 23 лютого ввела надзвичайний стан на всій території нашої держави, крім Донецької та Луганської областей. У цих регіонах з 2014 року діє окремий режим. Рішення підтримали 335 нардепів.

Раніше ввести НС просила Рада національної безпеки та оборони. Далі Рада зібралась на позачергове засідання, щоб проголосувати за указ президента про введення НС.

Що передбачає надзвичайний стан

Це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Обласні комісії, в які будуть входити представники державної та місцевої влади, аналізуватимуть ситуацію на місцях та вводитимуть певні обмеження.

Які обмеження можуть запроваджувати:

посилену охорону громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства,

зупинку та перевірку автівок,

перевірку в людей документів,

можливість вилучення у населення зареєстрованої вогнепальної й холодної зброї та боєприпасів тощо,

запровадження комендантської години у регіонах за потреби.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що в разі вторгнення Росії влада миттєво запровадить воєнний стан.

Зверніть увагу! Надзвичайний стан вводять через серйозне загострення на Донбасі. Бойовики продовжують обстріли. Сьогодні вони вбили українського захисника, інший військовий зазнав поранень.

Данілов розповів про ймовірність воєнного стану:

Законопроєкт про цивільну вогнепальну зброю

Джерело: 24 канал

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про цивільну вогнепальну зброю. Ініціативу №5708 підтримали 274 нардепи.

Що передбачає законопроєкт

Найперше ініціатива визначає умови та порядок отримання документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю для українців.

Крім того, визначили:

класифікацію цивільної вогнепальної зброї;

створення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї та визначення повноважень його суб'єктів;

визначення прав і обов'язків власників зброї;

встановлення порядку отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси, а також страхування;

дозвіл використовувати зброю для самозахисту.

Зауважимо, міністр оборони Олексій Резніков закликав парламентарів дозволити використовувати зброю для самозахисту цивільних людей. Він наголосив, що так можна убезпечити людей на тлі нових загроз.

ЄС офіційно ввів санкції за "визнання" бойовиків

Джерело: Рада ЄС

Євросоюз офіційно cхвалив санкції проти Росії за визнання "бойовиків" на Донбасі. Обмеження наклали на 351 депутата Думи, який голосував за це рішення. Крім того, під санкції потрапили 27 високопосадовців та організацій, які мають стосунок до окупованих територій. Це бізнесмени, олігархи, банки, військові.

Що для них передбачили

замороження активів,

заборону надавати кошти перерахованим фізичним і юридичним особам,

заборону на поїздки в ЄС або транзит через цю територію.

Економічні санкції для бойовиків та Росії

Євросоюз застосував санкції щодо держборгу Росії, обмеживши доступ до ринків капіталу та фінансових ринків ЄС.

Також заборонили інвестиції, ввезення товарів та торгівлю з окупованими Донецькою та Луганською областями.

Реакція світу на "визнання" бойовиків

Міжнародна спільнота засудила рішення Путіна про "визнання" фейкових республік.

США ввели санкції проти російських еліт та їхніх родин, а також запровадили обмеження проти суверенного боргу Росії.

У Білому домі опублікували повний список санкцій проти Росії, під які потрапили банки, діти чиновників та футбольний клуб ЦСКА.

Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".



Санкції за "визнання" бойовиків / Інфографіка 24 каналу

Додаткові мільярди на армію

Джерело: 24 канал

Верховна Рада України ухвалила зміни до держбюджету, якими збільшили фінансування безпеки та оборони. Виділили додаткові 23 мільярди гривень:

16 мільярдів отримає Міністерство оборони на збільшення зарплата військовим, територіальну оборону, програми розвитку та розробки сучасного озброєння.

6 мільярдів – Міністерство внутрішніх справ,

600 мільйонів – Головне управління розвідки.

500 мільйонів спрямують на водопостачання у Донецькій області,

200 мільйонів направлять Донецькій та Луганській областям на усунення наслідків ескалації.

3,1 мільярда нададуть Мінфіну на обслуговування державного боргу.

Аби проголосувати за законопроєкт №7012-д, народні депутати збирались позачергово.

Зверніть увагу! Лише за одну добу фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрав більше аніж за весь минулий рік – понад 20,5 мільйона гривень.

Масштабна кібератака на урядові сайти

В Україні близько 16:00 знову були проблеми із роботою урядових сайтів. З перебоями працювали сайти Служби безпеки України, Міноборони, Кабміну, Міністерства закордонних справ та Верховної Ради.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на Україну.

За словами урядовця, це пов'язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки. Він також зауважив, що портал та мобільний застосунок Дія продовжували працювати.

Сайт 24 каналу теж атакували

Сайт 24 каналу теж зазнав хакерської DDos-атаки. Через це сервери на 30 хвилин призупинили свою роботу. На сайт йшла велика кількість запитів. Більшість із них з IP-адрес азійських країн.

Однак нашим спеціалістам вдалось відбити атаку.

Попередня атака

15 лютого Україна також відчула масштабну кібератаку. Федоров назвав її найбільшою в історії України.

Міністр наголосив, що такі атаки коштують мільйони доларів, але Україні вдалося їх відбити. Зловмисники намагаються дестабілізувати ситуацію у країні.

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