В Украине ввели чрезвычайное положение: что предусматривает и почему это важно
Рада поддержала предложение СНБО ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей. Почему это сейчас важно, и что он означает – разбирались эксперты.
Срок введения режима чрезвычайного положения – 30 дней. При необходимости президент сможет продлить его.
Важно Россия не остановится на Украине, – Кулеба в ООН призвал ответить на действия Путина
Что такое чрезвычайное положение
Юрист Максим Костецкий рассказал, что режим введения чрезвычайного положения прописан в Конституции Украины, а также отдельным законом. Это особенно правовой режим, вводимый для устранения чрезвычайных ситуаций, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан, или при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия.Он предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления в соответствии с настоящим Законом полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан. А также нормального функционирования национальной экономики, органов государственной власти и органов местного самоуправления, защиты конституционного строя.
Фактически, это менее болезненный вариант для экономки правового режима, чем военное положение. Чрезвычайное положение вводилось в течение многих лет в разных странах Европы во время коронакризиса. Это позволяло оперативно решать насущные проблемы. Также по законодательству разрешается ограничивать некоторые права граждан. То есть, возможны ограничения заезда и выезда на отдельные территории, использование полиции для усиления безопасности, использование общественных средств, транспорта,
– пояснил Костецкий.
Эти ограничения могут применяться в соответствии с теми вызовами, которые будут стоять перед определенными территориями. То есть, они могут отличаться. Фактически, это решение может быть принято только после того, как Верховная Рада проголосует за введение чрезвычайного положения в течение 48 часов с момента подачи Указа президента Украины.
Думаю, что больше всего мер будет применено к приграничным районам, а также к крупным городам, где возможны провокации – Киев, Харьков, Херсон, Одесса. Меры будут приниматься на основе предложений комиссий по вопросам безопасности. Скорее всего будут приниматься меры для оперативного решения вопросов – проверка документов, возможность усиленной работы полиции,
– добавил он.
Важно Кличко рассказал, как Киев будет жить в условиях чрезвычайного положения
Политолог Максим Джигун убежден, что "ЧП – нужно, несмотря на то, что мы имеем дело с Россией и лидером этой страны, который никогда не считал человеческие жизни какой-либо ценностью, который ради своей цели идет на любые провокации, на смерти, на теракты". Решение властей обусловлено желанием исключить дестабилизацию ситуации не только на Востоке, но и в других регионах.
Если проанализировать последние недели и месяцы, чем жила страна и информационный порядок дня, то увидим, что было много различных маргинальных элементов во всех областях, включительно с Киевом и Полтавой, где люди работали сознательно провокаторами, которые создавали всякие ситуации хаоса и паники, которые вешали журналистам на дома угрозы и поджигали автомобили, которые минировали школы, садики, метро.
Если проанализировать, то обращение Путина было посвящено тому, что "Украины как таковой не существует, украинцы не заслуживают жизни, не является нацией". Поэтому, добавил эксперт, это абсолютно сознательный и правильный шаг украинской власти. То, что чрезвычайное положение будет адаптивным к каждому региону также является правильно. Ведь уровень угрозы во Львовской или Закарпатской области абсолютно другой чем в Днепропетровской, Харьковской или Одесской.
Все должны быть готовы к самым разным сценариям, но самая серьезная подготовка должна происходить все же на приграничных территориях, граничащих с Россией и Беларусью. Украинская власть в этом случае действует на опережение, не дожидаясь, когда появятся прецеденты с терактами или другими деструктивными вещами, которые будут влиять на жизнь всей страны,
– отметил специалист.
Желание ввести чрезвычайное положение, среди прочего, заключается и в том, чтобы немного успокоить украинское общество, у которого сейчас развиваются разные страхи. А это как раз то, в чем нуждается враг, и мы не должны допустить паники, хаоса и подобных вещей, которые точно не сыграют в пользу нашего государства, убежден политолог.
Максим Джигун, политолог / Фото – фейсбук эксперта
Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, что такое решение принимается по инициативе центральной власти и оно сейчас функциональное. Далее идет взаимодействие центральных органов исполнительной власти и местных представительств исполнительной власти. Большая часть функций будет связана с военными и МВД. Местная власть обязательно должна быть привлечена, ведь после децентрализации значительная часть функций исполнительной власти реализуется именно местными общинами.
Владимир Фесенко / Фото – фейсбук специалиста
По словам эксперта, было много призывов о введении именно военного положения, но все же решили ограничиться ЧП. Он добавил, что эта дискуссия – давняя. В Украине она продолжалась еще в конце 2017 года, когда предыдущий президент Украины Петр Порошенко также хотел ввести военное положение.
Но как и тогда, так и сейчас большинство специалистов говорят, что целесообразнее в ситуации, когда нет большой и прямой войны, вводить чрезвычайное положение. Там абсолютно большинство функций позволяет использовать все необходимые ресурсы, делать все необходимое, в частности, в пользу армии. Но без ведения военных администраций и без каких-то более жестких мер. Но необходимую подготовку, концентрацию ресурсов, быстрое оперативное решение можно делать.
Поэтому, убежден Фесенко, это оптимальный вариант. Безусловно, большие риски существуют для приграничных регионов. Зона риска номер один – Донецкая и Луганская область, но там уже давно действует особое состояние. Там, где есть риски российского удара, например, приграничные области с Россией и Беларусью, то там надо дополнительные меры.
Что это значит для украинцев?
• особый режим въезда и выезда (при необходимости);
• могут ограничивать движение транспорта (при необходимости);
• охрана общественного порядка и объектов критической инфраструктуры;
• запрет проводить массовые мероприятия и митинги;
• введение комендантского часа (при необходимости);
• эвакуация людей из мест, опасных для проживания (при необходимости);
• проверка документов или осмотр вещей;
• запрет изготавливать и распространять материалы, которые могут дестабилизировать ситуацию.
Дополнительные ограничения в приграничных районах
Дополнительные режимные ограничения вводятся и в приграничных районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины, прилегают к морскому побережью. Так, среди ограничений:
- пребывание в приграничье в ночное время;
- выход любых плавсредств из пунктов базирования;
- движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе и не обеспечивают передвижение к установленным пунктам пропуска через государственную границу.
Также режимные меры введены в отношении пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, осуществления полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки и личного состава, объектов, зданий, сооружений, транспорта и других объектов, принадлежащих Государственной пограничной службе Украины, и передвижению по берегу или льду пограничных водоемов.
Данилов о вероятной атаке на Киев: смотрите видео