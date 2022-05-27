Чрезвычайное положение в Венгрии из-за Украины, нефтяное эмбарго против РФ: интервью с экспертом

С первого дня позорной войны России против Украины наши венгерские соседи решили не изменять себе и занять четко нейтральную позицию. Отмечая при этом, что они таким образом преследуют собственные политические и экономические цели.

Другими словами – защищают свои национальные интересы, как и всегда до того. Только вот рано или поздно сторону придется выбирать. Осознавая неотвратимость выбора, Орбан всячески оттягивает необходимость его делать во времени.

Что служило причиной введения чрезвычайного положения в Венгрии, почему Будапешт принял такое решение именно сейчас и для чего Орбан сопротивляется нефтяному эмбарго до последнего – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

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Чрезвычайное положение в Венгрии

Дмитрий, скажите, почему Орбан ввел чрезвычайное положение?

Основанием для политического решения ввести чрезвычайное положение, или дословно "особой ситуации", если переводить с венгерского, была война в Украине. С одной стороны – это вполне рациональное решение, а с другой – манипулятивное.

Потенциальное возникновение угроз в связи с войной, как мощный поток беженцев и изменение гуманитарной ситуации в целом, заставляет венгерское правительство реагировать на соответствующие вызовы.

Манипулятивная составляющая просматривается в обращении Орбана по поводу введения этого особого правового режима. Во время своего выступления глава венгерского правительства перечислил лишь несколько возможных последствий войны, и те в манипулятивном ключе.

Едва ли не первой из причин принятия решения о введении режима ЧП он назвал санкции ЕС, которые, по его мнению, повлекли за собой кризис. Это чистой воды манипуляция. Если разобраться, то окажется, что введение ЧП продиктовано политической целесообразностью. На самом деле Венгрия живет в таком режиме последние годы. До этого времени в стране ЧП действовало ввиду пандемии ковида.

3-го апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Начиная с весны 2020 года уже начала действовать непосредственно избирательная логика "Фидеса" и самого Виктора Орбана. Надо понимать, что нынешняя Венгрия – страна, где избирательная кампания продолжается перманентно. Поэтому это чрезвычайное положение стало продолжением орбановской избирательной кампании.

На венгерском примере мы видим, как действует банальное правило – "новые выборы начинаются сразу после окончания предыдущих". Этим правилом Орбан пользуется постоянно в течение всего своего пребывания у власти. Глава венгерского кабмина прибегает к использованию классической схемы, в основе которой – создание чрезвычайного напряжения и атмосферы страха, навеянного войной.

Тужанский объяснил, почему в Венгрии ввели чрезвычайное положение / Фото предоставлено спикером

Виктор Орбан гиперболизировал этот страх и решил использовать его как свой политический инструмент. Это позволит ему предстать в глазах венгерского общества героем-спасителем своего народа.

По факту, со дня начала действия ЧП в Венгрии ничего не изменилось по сравнению с ситуацией, которая складывалась последние два года. Однако следует понимать, что этот новый правовой режим позволяет правительству во главе с премьером руководить государством издавая декреты. О первом решении на базе декрета уже объявили.

Согласно ему, венгерский кабмин теперь дополнительно облагает сверхприбыли крупных компаний. Такого не было в последние 2 года.

Хотя с налогами в свое время Орбан тоже работал. К примеру, некоторое время была отменена платная парковка в городах. Эти поступления составляли значительную долю доходов бюджета местного самоуправления. Тогда как раз действующий ныне премьер пытался "приручить" своенравную власть на местах. В те времена было такое мнение, что отмена этого парковочного сбора является одним из рычагов давления на местных чиновников с целью их смирения.

Для людей это было, наверное, выгодно. К примеру, я тогда был некоторое время по стипендии в Венгрии и парковался бесплатно. И мне было типа хорошо. То есть это такой, знаете, очень вычурный популизм с нагрузкой на определенные сметы.

Возвращаясь к чрезвычайному положению и причинам его введения, скажу, что такое положение вещей будет очень способствовать реализации личных политических целей Орбана. Он будет ежедневно выступать, выпускать декреты. Одним словом, спасать страну. Будут созданы какие-то штабы и так далее. Чисто тебе избирательная кампания.

Можно спросить: зачем она? Выборы же закончились. Орбан знает, что он делает и для чего. В его планах – максимально продлить срок своего премьерства.

Тогда логично будет спросить почему, собственно, только сейчас введено ЧП?

С точки зрения полномочий чрезвычайное положение действовало и до этого. Второй вопрос, что именно такой тип чрезвычайного положения, действующий сейчас в связи с войной в Украине, нельзя было вводить сразу после начала российского наступления. На тот момент такая возможность не была предусмотрена законом.

На днях венгерский парламент проголосовал за внесение соответствующих изменений в конституцию. То есть, в конституцию внесли изменение и прописали, что этот вид ЧП можно ввести на основании войны в соседней стране. До этого момента такого основания не было.

В-третьих, это была избирательная кампания и нужно было очень деликатно работать. Некоторое время Орбан прилагал немалые усилия, чтобы приручить эту тему войны. Потому что теперь, объявляя о ЧП, он использовал словосочетание "военная чрезвычайная ситуация". Многих венгров это невероятно озадачило.

Орбан стремится как можно дольше оставаться у власти / Фото Onedio

Венгры сами по себе очень боятся войны. Поэтому в тот момент делать какие-то резкие движения было очень рискованно. Это могло поставить под угрозу очередное переизбрание Орбана. А теперь должностное лицо может выдохнуть и расслабленно применять такие формулировки.

Следовательно, новый-старый венгерский премьер решил просто подождать, пока оглашение чрезвычайной ситуации станет более политически целесообразным.

В чем суть налога с крупных предприятий в части его уплаты на армию?

Новоиспеченный министр обороны Венгрии, который только сел в министерское кресло, воспитанник Орбана, его менеджер (речь о Кристофе Солое-Бобровницки – 24 канал). Человек, являющийся "фидесовцем" до мозга костей. Задачей этого убежденного орбаниста будет провести перевооружение венгерского войска, которое очень слабое. Вопрос о перевооружении стоит критично. А особенно сейчас. Так же, как и перед другими центральноевропейскими странами.

Знаете, армия – это всегда очень дорого. Вступление в НАТО позволило, в частности, Венгрии несколько пренебречь расходами на армию. Свободные средства были направлены на другие нужды. В случае Орбана эти потребности оговаривались популистской сутью его политики.

Не исключаю, что армию он сейчас использует как электоральный и финансово распределительный фактор. Думаю, что в связи с этим возникнут большие коррупционные риски и подозрения в будущем. Потому что закупка оружия для армии несет большие финансовые расходы. Особенно, когда новому министру обороны нужно будет претворять в жизнь план по производству оружия в Венгрии.

Следовательно, прогнозирую, что модернизация венгерской армии будет происходить в орбановском стиле и станет частью избирательной кампании. Это может выглядеть следующим образом.

Перед выборами одним из решений правительства венграм, владельцам оружия, предоставят социальные льготы. Чтобы привлечь эту часть электората на свою сторону. Именно для этого и было принято решение о введении налога на армию для крупного бизнеса.

Кроме того, одной из многих социальных программ может быть программа, поощряющая вступать в ряды венгерского войска. Вопрос только в том, откуда на это будут брать деньги. Выглядит так, что именно бизнес должен приносить пожертвования для укрепления регулярной армии.

Нефтяное эмбарго против России и претензии Венгрии

Давайте немного подробнее поговорим о претензиях венгров к нефтегазовому эмбарго, которые они выдвигают ЕС.

Венгерская сторона не хочет упустить выгодные контракты с россиянами. Во всем виноваты деньги, если коротко. Если смотреть немного шире, то становится понятно, что этот вопрос комплексный. Эти денежные соглашения на энергоносители позволяли Виктору Орбану, и позволяют до сих пор, проводить очень популистскую политику, безопасную для экономики и финансов его государства. К примеру, замораживать цену на коммуналку.

Также сейчас заморожены цены на горючее. Поэтому прежде всего – деньги. Но дальше идут менее приоритетные вещи. Также есть вопрос промышленного производства, которое находится в просто невероятной зависимости от российских газа и нефти.

Орбан сейчас торгуется с соседями по Евросоюзу. Однако рано или поздно, а на уступки придется пойти. Понимая это, глава венгерского правительства делает все для того, чтобы этот момент наступил как можно позже.

Венгрия не хочет терять контракты с россиянами, несмотря на войну, которую Путин ведет против Украины / Фото Getty Images

О чем свидетельствует определенно антироссийская риторика нового венгерского президента?

С одной стороны, согласно конституции, венгерский президент – глава государства и главнокомандующий. С другой же стороны, это в большей степени церемониальная должность, если рассматривать функционал президента в реальных условиях. В этом случае наиболее уместно будет провести параллель с британской королевой.

Каталин Новак – это человек из "Фидеса". Она политик, воспитанная Орбаном и представляет собой продолжение его политики. Ее президентство было спланировано лично Орбаном. Именно с той точки зрения, что это будет первая женщина на посту президента и именно во время его очередной премьерской каденции. Вся ее риторика также спланирована, чтобы удержать баланс между Россией и Западом.

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