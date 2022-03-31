Christie's запретил продавать на торгах предметы роскоши клиентам из России и Беларуси
31 марта 2022 , 22:54Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Christie's запретил торги для клиентов из России и Беларуси. Также в эти страны не будут поставляться предметы роскоши.
Соответствующую информацию сообщили, ссылаясь на представителей компании. Об этом стало известно 31 марта.
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Клиенты из России и Беларуси не смогут поучаствовать в торгах Christie's
Мы полностью придерживаемся запрета на экспорт по продаже предметов роскоши клиентам, физически находящимся в России или Беларуси, и на экспорт (прямой или косвенный – 24 канал) предметов роскоши по любым адресам в России или Беларуси,
– говорится в сообщении.
В компании заявили, что они следят за действующими санкциями и соблюдают все установленные правила.
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