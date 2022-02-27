"Что Bayraktar животворящий делает": Залужный показал сокрушительный отпор оккупанту

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины на поджаренных россиянах показал, что делает беспилотник Bayraktar. Валерий Залужный выложил соответствующее видео.

В сети появилось видео, как турецкий беспилотник наносит удар агрессору. На кадрах видно сокрушительное уничтожение врага.

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Выжившие оккупанты начали убегать

Вооруженные силы Украины точно попали на оккупантов и их технику. На кадрах заметно масштабный взрыв.

Однако на видео есть и момент, как одна единица российской техники осталась дееспособной. Оккупанты после удара начали быстро уезжать, панически убегая от украинских бойцов.

Bayraktar уничтожает оккупантов: смотрите видео

Люди в комментариях не сдерживают гордость за воинов Украины. Желают им вдохновения и скорейшей победы, а относительно отпора оккупантам лишь радуются:

"Я верю в нашу победу. Я верю в каждого из вас! Слава Украине!";

"С врагом только так. Слава нашим защитникам!";

"Прекрасное зрелище".

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