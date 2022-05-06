9 мая: что будет в Украине и бояться ли Путина

9 мая Россия может планировать новую атаку, но ход войны это вряд ли изменит. Путин целенаправленно бьет по украинской инфраструктуре, и свидетельствует об этом динамика, в том числе ракетных ударов. Почему 9 мая – не "праздник" и какие прогнозы экспертов – читайте далее.

9 мая – не праздник для цивилизованного мира

Вторая мировая – трагедия для мира. Даже победа над нацизмом – не повод для радости. Только советская власть могла превратить эту дату в парад тщеславия с привкусом пропаганды коммунизма.

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Во всем мире 8 мая вспоминают жертв и говорят о примирении между странами-участницами конфликта. Именно 8 мая 1945 г. Антигитлеровская коалиция официально приняла "Акт о безоговорочной капитуляции" (был подписан еще 7 мая во французском Реймсе, однако ратифицирован на следующий день в Берлине).

В Украине 8 мая – это День памяти и примирения. Такую же дату признает Генассамблея ООН и цивилизованный мир.

9 мая провозглашен "Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне". Такое решение было принято 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины в соответствии с законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" в рамках пакета законов о декоммунизации.

Как Россия запугивает Украину перед 9 мая

"Они хотят разрушить нашу железную дорогу и целят по нашим мостам. Что еще? Попробуют ударить, скажем, по зданию на Банковой? Ну, окей. Но почему это коренным образом должно изменить ситуацию?" – размышляет эксперт программы международной и внутренней политики "Украинского института будущего" Игорь Тишкевич.



Россияне продолжают гатить ракетами по инфраструктуре Украины / Фото "Слово и дело"

Аналитик признается, что не знает, почему украинские СМИ акцентируют внимание на вероятном объявлении Россией войны Украине.

Парад украинских пленных – теоретически они могут на такой шаг попытаться уйти, чтобы продемонстрировать что-то вроде своей победы,

– считает он.

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