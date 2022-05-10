Что будет через 10 лет: у Зеленского озвучили нелестные прогнозы для России

Кроме войны, Россия экспортирует за границу еще нефть и газ. Однако ей не удастся держаться на рынке так, как это было еще три месяца назад.

Об этом 10 мая рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что если Европа найдет другого поставщика, то Россия не восстановится и это даже если не считать, кто станет победителем в войне.

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"Для мира Россия – непрогнозируемая страна, с которой нельзя иметь долгосрочные проекты", – заявил Подоляк.

Какова будет возможность возвращения

По словам советника, недавно Кремль хвастался, что запускает "Северный поток – 2". Однако сейчас от этого ничего не осталось.

Через 10 лет единственной возможностью для российской нефти возвратиться на европейский рынок будет, если ее продаст Татарстанская народная республика. Все-таки точно еще идет по плану? Ибо какой-то "сложный прикол",

– написал Подоляк.

Когда России станет хуже

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что глава центрального банка России Эльвира Набиуллина еще до нефтяного эмбарго сказала о существовании российской экономики на запасах. Речь идет о том, что экономика станет изолированной, а первые серьезные последствия оккупанты ощутят летом. Фурса считает, что осенью и летом им будет еще хуже.

По словам Фурсы, экономический кризис для России является неотвратимым процессом, хотя внешне может и казаться, что все происходит очень медленно. Он отметил, что заработок России от нефти и газа составляет более 200 миллиардов долларов ежегодно.

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