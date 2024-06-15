Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал 24 Каналу, что после прихода Трампа в Белый дом ничего хорошего ожидать не стоит. Угроза есть не только для Украины, но и для других стран мира.
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Угроза Трампа для Украины
По словам главы общественной организации, заместитель главы Администрации президента заявил, что соглашение будет ратифицировано в Конгрессе США, потому что это принесет Украине дополнительные гарантии безопасности. Однако такое решение не звучит оптимистично, а является странным.
Трамп уже вчера, 13 июня, на закрытом заседании части Конгресса США отдельных депутатов заявил, что он не доволен сотрудничеством США и Украины, якобы такой масштаб военной помощи нашей стране не входит в его планы. Это не входит в его предвыборные обещания Путину, концепцию сотрудничества между будущим США, где он может быть президентом, и российским диктатором в Кремле.
Он (Трамп – 24 Канал) хочет эту всю помощь уничтожить, нивелировать, свести к нулю, как минимум, использовать ее в шантаже против Украины в торговле, чтобы ее сломать, переломить ее хребет устойчивости и заставить сесть за стол так называемых переговоров для подписания капитуляций по российскому сценарию, который видит Путин,
– подчеркнул Романюк.
Именно поэтому председатель общественной организации отмечает, что украинцы ничего хорошего и положительного не должны ожидать от прихода Трампа в Белый дом. Украина не вмешивается во внутриполитические дела США, но у Украины есть свои национальные интересы, которые мы должны защищать.
Если придет Трамп, то весь мир всколыхнется: и союзники НАТО, весь европейский континент и многие другие страны, Япония, Южная Корея. Последняя сегодня пользуется только гарантиями и заверениями США относительно своей безопасности. Они не производят свое ядерное оружие,
– отметил Романюк.
Он добавил, что если Трамп так будет выполнять свои обязательства, то от 6 до 12 месяцев минимум 10 стран в мире и Европе создадут свой замкнутый ядерный цикл. Это будут такие страны, как Польша и Балтия, в первую очередь, а также Германия, Италия, Португалия, Япония, Южная Корея и Австралия. Ведь больше на США никто полагаться не будет, если к власти придет Трамп.
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