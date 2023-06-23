Но спекуляции России – это одно, а факт применения – это совсем другое. Об этом 24 Каналу заявил американский политолог Рамиз Юнус.

Смотрите также Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься

"Мы видим, градус этих спекуляций совсем не тот, который был в начале войны. Ведь всем руководит то, что на поле боя происходит. А преимущество на вашей стороне", – подчеркнул политолог.

Поэтому перед началом контрнаступления ВСУ, во время него и усилились эти "вбросы" в информационное поле, усилились дипломатические визиты. В частности, говорится о представителях союза БРИКС, который возглавляет Южная Африка.

"До этого президент Бразилии на эту тему очень много выступал. Они проталкивают китайские нарративы", – отметил Юнус.

Россию не поддерживают ядерные державы

К тому же, по мнению политолога, государственный секретарь США Энтони Блинкен неслучайно летал в Пекин. Это была довольно положительная встреча. Её откладывали, но она таки должна была состояться, ведь это продолжение той линии, о которой договаривались президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин.

События в мире делают невозможным, чтобы они не встречались. Кто-то должен решать эти проблемы. Поэтому, когда политическая конъюнктура сработала в определенной степени, они спокойно встретились,

– подчеркнул Рамиз Юнус.

Очень важно то, что Си Цзиньпин принимал лично Энтони Блинкена. Ведь согласно протоколу, обычно он не принимает министров иностранных дел. Поэтому это была дань уважения и важности этого визита, этого чиновника, представляющего страну, с которой Китай строит определенные отношения.

Политолог отметил, что стороны хотят нивелировать отношения. У них, безусловно, есть разногласия, но в то же время есть темы, которые они обязаны выруливать и решать вместе. Тема ядерного оружия здесь тоже может быть.

"И в этом вопросе Китай и США – союзники. Индия – союзники", – добавил Юнус.

Россия не имеет ни одной страны среди ядерных государств, которая могла бы её поддержать на этот счет.

Как Запад может реагировать на ядерные спекуляции России: смотрите видео

Человечество не сможет не реагировать

У Западного мира достаточно средств на это реагировать. Впрочем, на эту тему сейчас не говорят. Мол, когда что-нибудь произойдет – тогда однозначно будет реакция. Просто нужно объяснить, что ждет того человека, который бравирует ядерной палкой.

Я думаю, это будет конец и страны, и именно тех людей, которые пойдут на это. От этого они войну не выиграют. Все это прекрасно понимают,

– сказал политолог.

Но если Россия таки решится на ядерный удар, то это будет удар не только по Украине, но и по всему миру. Человечество здесь не сможет не реагировать. Даже во время Карибского кризиса был решен вопрос о ядерном оружии. А тогда это могли сделать только два государства – СССР и США.

Что такое Карибский кризис Это напряженное противостояние между США и СССР. Произошло оно из-за того, что Советский Союз в октябре 1962 тайно разместил на Кубе ракеты, которые могли нести ядерные заряды. Тогда впервые в истории человечества два государства приблизились к угрозе начала ядерной войны и прямому военному противостоянию.

Сейчас же на планете гораздо больше стран, имеющих ядерное оружие. И среди них две такие главные страны как Китай и Индия.

"Крым – это решение всех проблем – выход к перешейку. Готовят Крым (россияне – 24 Канал) к конкретной обороне", – подчеркнул Рамиз Юнус.

Стране-агрессору не позволят

Политолог отметил, что никто не позволит России переходить дальше спекуляции.

"Если кто-нибудь пойдет на это решение, типа сумасшедшего, они получат по полной программе", – сказал Юнус.

Возможно, это и создаст определенные проблемы с территориями, где это может произойти, но никак не изменит ход войны. Политолог отметил, что это ясно показал Президент Украины Владимир Зеленский и сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Глава украинского МИД об этом отметил после встречи в Лондоне с премьером Британии Риши Сунаком и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Также там он встречался с министром иностранных дел Турции – Хаканом Фиданом, ранее возглавлявшим турецкую разведку.

Поэтому, считает политолог, этот вопрос – не проблема Украины, а проблема непосредственно Соединенных Штатов Америки.

Эта бравада и эта риторика, одно дело – направлено на общественное мнение как внутри своей страны (России – 24 Канал), так же, как на Украину и страны Европы. Но в предметной плоскости – это проблемы США и Великобритании,

– подчеркнул политолог.

И здесь, уверен Рамиз Юнус, они будут настроены значительно решительнее, чем это проявляли за все время войны в других вопросах.

Ядерные угрозы России