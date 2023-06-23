Та спекуляції Росії – це одне, а факт застосування – це зовсім інше. Про це 24 Каналу заявив американський політолог Раміз Юнус.

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"Ми бачимо, градус цих спекуляцій зовсім не той, який був на початку війни. Адже всім керує те, що на полі бою відбувається. А перевага на вашому боці", – наголосив політолог.

Через те саме перед початком контрнаступу ЗСУ, під час нього й посилилися ці "вкиди" в інформаційне поле, посилилися дипломатичні візити. Зокрема, мовиться про представників союзу БРІКС, який очолює Південна Африка.

"До цього президент Бразилії на цю тему дуже багато виступав. Вони проштовхують китайські наративи", – зауважив Юнус.

Росію не підтримують ядерні держави

До того ж, на думку політолога, державний секретар США Ентоні Блінкен невипадково летів до Пекіна. Це була доволі позитивна зустріч. Її відкладали, але вона таки мала відбутися, адже це продовження тієї лінії, про яку домовлялися президент США Джо Байден та глава КНР Сі Цзіньпін.

Події у світі роблять неможливим, аби вони не зустрічалися. Хтось має розв'язувати ці проблеми. Тому, коли політична кон'юнктура спрацювала певною мірою, вони спокійно зустрілися,

– наголосив Раміз Юнус.

Дуже важливо те, що Сі Цзіньпін приймав особисто Ентоні Блінкена. Адже згідно з протоколом, зазвичай він не приймає міністрів закордонних справ. Тому це була данина поваги та важливості цього візиту, цього чиновника, який представляє ту країну, з якою Китай будує певні відносини.

Політолог зазначив, що сторони мають бажання нівелювати відносини. У них безумовно є розбіжності, але водночас є теми, які вони зобов'язані вирулювати та розв'язувати разом. Тема ядерної зброї тут також може бути.

"І в цьому питанні Китай та США – союзники. Індія – союзники", – додав Юнус.

Росія не має жодної країни серед ядерних держав, яка могла б її підтримати щодо цього.

Як Захід може реагувати на ядерні спекуляції Росії: дивіться відео

Людство не зможе не реагувати

Західний світ має удосталь засобів на це реагувати. Утім, на цю тему нині не говорять. Мовляв, коли щось станеться – тоді однозначно буде реакція. Просто треба пояснити, що чекає на ту людину, яка бравує ядерною палицею.

Я думаю, це буде кінець і країни, і конкретно тих людей, які на це підуть. Від цього вони війну не виграють. Всі це прекрасно розуміють,

– сказав політолог.

Та якщо Росія таки наважиться на ядерний удар, то це буде удар не лише по Україні, а по всьому світу. Людство тут не зможе не реагувати. Навіть під час Карибської кризи розв'язали питання щодо ядерної зброї. А тоді це могли зробити лише дві держави – СРСР та США.

Що таке Карибська криза Це напружене протистояння між США та СРСР. Відбулося воно через те, що Радянський Союз у жовтні 1962 року таємно розмістив на Кубі ракети, які могли нести ядерні заряди. Тоді вперше в історії людства дві держави наблизилися до загрози початку ядерної війни та прямого військового протистояння.

Нині ж на планеті значно більше країн, які мають ядерну зброю. І серед них є дві такі головні країни як Китай та Індія.

"Крим – це розв'язання усіх проблем – вихід до перешийка. Готують Крим (росіяни – 24 Канал) до конкретної оборони", – наголосив Раміз Юнус.

Країні-агресорці не дозволять

Політолог зазначив, що ніхто не дозволить Росії переходити далі спекуляції.

"Якщо хтось піде на це рішення, типу божевільного, вони отримають по повній програмі", – сказав Юнус.

Можливо це й створить певні проблеми з територіями, де це може відбутися, але ніяк не змінить хід війни. Політолог зазначив, що це чітко показав Президент України Володимир Зеленський та сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Очільник українського МЗС про це зауважив після зустрічі в Лондоні з прем'єром Британії Ріші Сунаком та державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Також там він зустрічався із міністром закордонних справ Туреччини – Хаканом Фіданом, який раніше очолював турецьку розвідку.

Тому, вважає політолог, це питання – не проблема України, а проблема, безпосередньо, Сполучених Штатів Америки.

Ця бравада і ця риторика, одна справа – направлена на суспільну думку як всередині своєї країни (Росії – 24 Канал), так само, як на Україну та країни Європи. Але в предметній площині – це проблеми США та Великої Британії,

– наголосив політолог.

І тут, впевнений Раміз Юнус, вони будуть налаштовані значно рішучіше, ніж це проявляли за весь час війни в інших питаннях.

Ядерні погрози Росії