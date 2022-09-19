Что будет, если россия ударит по дамбе Киевского водохранилища: объяснение "Укргидроэнерго"

Гидротехнические постройки Киевской ГЭС находятся в надлежащем состоянии. Вероятные повреждения из-за возможного ракетного удара россии не приведут к катастрофическим последствиям.

По данным "Укргидроэнерго", надежность сооружений Киевской ГЭС не вызывают никаких сомнений. Это подтверждают соответствующие выводы Межведомственной комиссии, которая каждые 5 лет их обследует.

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В случае удара по Киевской ГЭС критической угрозы для людей нет

Относительно возможных сценариев ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла, критической угрозы для населения не прогнозируется,

– сообщили в компании.

Ведь станция и плотина спроектированы и построены в 60-х годах:

с учетом тогдашних угроз;

со значительным запасом прочности и стойкости, разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так-то просто.

Если же россия повредит металлические затворы плотины, то может быть постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища. Вследствие этого последует кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла.

"Зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, поэтому местные жители будут уведомлены заблаговременно", – пояснили в "Укргидроэнерго".

Киевскую ГЭС охраняет военизированная охрана

Учитывая стратегическое значение Киевской ГЭС для Объединенной энергосистемы страны, ее охрана осуществляется ведомственной военизированной охраной во взаимодействии со специализированными подразделениями других ведомств,

– сообщили в "Укргидроэнерго".

Там также пояснили, что распространение необоснованных оценок катастрофических последствий возможного прорыва плотины Киевской ГЭС – это сомнительная, неуместная, а порой и вредная деятельность. Ведь такая информация нагнетает панику, отвлекает людей от актуальных проблем.

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Россия специально бьет по критической инфраструктуре

Стоит вспомнить, что россия бьет по критическим объектам инфраструктуры Украины, оставляя украинцев без света, газа и воды.

Буквально 15 сентября в Офисе Президента заявили, что обстрелы критической инфраструктуры увеличатся. По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, такими атаками россияне пытаются отвлечь внимание от своего "отрицательного наступления" или "перегруппировки войск из Харьковского в Донецкое направление".

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