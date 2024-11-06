Об этом 24 Каналу заметил американский политолог Джейсон Джей Смарт и объяснил, почему Дональд Трамп на самом деле так поступил.

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Как будет действовать Трамп на посту президента

Так, тогда в Соединенных Штатах было расследование о помощи России его кампании. Поэтому Трампу необходимо было показать, что он не является пророссийским. Именно поэтому и пошел на такие шаги по помощи Украине. Мол, если бы он был пророссийским, то зачем бы помогал? Поэтому вряд ли это свидетельствует об искреннем желании помочь.

Трамп неоднократно подчеркивал, что именно Европа должна больше давать денег, чем Соединенные Штаты, поэтому его политикой может стать давление на Европу по увеличению помощи Киеву.

Думаю, можем ожидать, что он будет влиять на европейцев, чтобы они помогли Украине больше,

– спрогнозировал американский политолог.

Напомним, что Дональд Трамп набрал 279 голосов выборщиков, что гарантирует ему победу. Он уже выступил с речью и заявил якобы положит конец всем войнам.