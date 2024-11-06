Про це 24 Каналу зауважив американський політолог Джейсон Джей Смарт та пояснив, чому Дональд Трамп насправді так вчинив.

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Як діятиме Трамп на посту президента

Так, тоді у Сполучених Штатах було розслідування щодо допомоги Росії його кампанії. Тож Трампу необхідно було показати, що він не є проросійським. Саме тому і пішов на такі кроки щодо допомоги Україні. Мовляв, якби він був проросійським, то навіщо б допомагав? Тому навряд це свідчить про щире бажання допомогти.

Трамп неодноразово наголошував, що саме Європа має більше давати грошей, ніж Сполучені Штати, тому його політикою може стати тиск на Європу щодо збільшення допомоги Києву.

Думаю, можемо очікувати, що він буде впливати на європейців, щоб вони допомогли Україні більше,

– спрогнозував американський політолог.

Нагадаємо, що Дональд Трамп набрав 279 голосів виборників, що гарантує йому перемогу. Він вже виступив з промовою та заявив нібито покладе кінець усім війнам.