Об этом 24 Каналу, ссылаясь на британских и французских политологов, заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Мол, так КНР резко усилит свое влияние в мире благодаря ресурсам Росии и наличию российского ядерного потенциала.
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Территория диктаторов
ХХІ век принесет миру много вызовов. А здесь еще огромная территория, которой могут управлять диктаторы.
Китай, Северная Корея, Россия. Иран, присоединившийся к ним. Что делать с этим? Отмороженные диктаторы, режим и желание отомстить всему миру, хватая свою власть, готовы уничтожить цивилизацию ради сохранения своей власти,
– отметил российский оппозиционер.
Такая дискуссия, отметил Геннадий Гудков, была к тому, что США должны быть "локомотивом" и помогать.
"Кто-то говорит: "У них сочетание бизнеса и политики должно быть. Они могут притормозить по определенным вопросам". А британцы говорят: "Да, но нужно толком объяснить американцам, что будет, если создастся альянс России и Китая", – добавил российский оппозиционер.
Одно дело – строить Европу или демократическое пространство от Атлантического океана до Тихого, как предполагалось. А другое– строить диктатуру от Смоленской и Ленинградской области до Тайваня.
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Роковая ошибка
Ситуация, уверен Гудков, очень серьезная, ведь это – геополитические вызовы. Поэтому должна быть проделана серьезная работа мира – "мозгов" прежде всего.
"Это они должны давать аналитику: "А что будет, если Россию оставить в том виде, в каком она сейчас существует?". Я думаю, что это будет роковая ошибка, которая приведет к гибели, возможно, миллиарда людей, а может и больше", – подчеркнул российский оппозиционер.
Замена российского диктатора
- Россияне начали критиковать президента России. Впервые на российском телевидении призвали сменить Путина во время выборов президента в 2024 году. Мол, это должно "нормализовать" отношения страны-агрессора и Европы.
- Некоторые аналитики уверены, что КНР видит преемником российского диктатора – премьера России Михаила Мишустина. Однако еще есть другие люди, которые могут занять место Путина.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов ранее заявлял, что варианты замены властей в России рассматривают уже более года. Он отметил, что военно-политическая элита страны-агрессора проговаривает кандидатуры преемника Путина.