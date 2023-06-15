Про це 24 Каналу, посилаючись на британських та французьких політологів, заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Мовляв, так КНР різко посилить свій вплив у світі завдяки ресурсам Росії та наявності російського ядерного потенціалу.

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Територія диктаторів

XXI століття принесе світу багато викликів. А тут ще величезна територія, якою можуть керувати диктатори.

Китай, Північна Корея, Росія. Іран, який приєднався до них. Що робити з цим? Відморожені диктатори, режим та бажання помститися всьому світу, хапаючи свою владу, готові знищити цивілізацію заради збереження своєї влади,

– зауважив російський опозиціонер.

Така дискусія, зауважив Геннадій Гудков, була до того, що США, мовляв, мають бути "локомотивом" та допомагати.

"Хтось каже: "У них поєднання бізнесу та політики має бути. Вони можуть пригальмувати щодо певних питань". А британці кажуть: "Так, але треба до ладу пояснити американцям, що буде, якщо створиться альянс Росії та Китаю", – додав російський опозиціонер.

Одна справа – будувати Європу або демократичний простір від Атлантичного океану до Тихого, як передбачалося. А інша – будувати диктатуру від Смоленської та Ленінградської області до Тайваню.

Що буде, якщо Росія залишиться такою, яка є нині: дивіться відео

Фатальна помилка

Ситуація, переконаний Гудков, дуже серйозна, адже це – геополітичні виклики. Тому має бути проведена серйозна робота світу – "мізків" насамперед.

"Це вони мають давати аналітику: "А що буде, якщо Росію залишити в тому вигляді, в якому вона нині існує?". Я думаю, що це буде фатальна помилка, яка призведе до загибелі, можливо, мільярда людей, а може й більше", – наголосив російський опозиціонер.

Заміна російського диктатора