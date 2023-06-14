На Владіміра Путіна на Заході ніхто не ставить ставки. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

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Цві Зільбер наголосив, що цивілізований світ не збирається налагоджувати із Путіним відносини та розпочинати писати нову сторінку взаємин із країною-агресоркою. Таке протистояння буде відбуватися до тих пір, поки режим диктатора не зазнає краху.

Підрив Каховської ГЕС – це мікроінсульт, який вразив всю путінську вертикаль,

– переконаний він.

На його думку, російські чиновники мають свій розум, який нерідко приховують. Він їм дає підказки, що нині відбувається розкол, який ні до чого хорошого не призведе. Ба більше, еліта Росії прекрасно знає, що вторгнення Путіна на територію України – величезна помилка.

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Крах режиму Путіна

Цві Зільбер додав, що знущання з цивільного населення у Бучі остаточно прирекло Путіна та його режим на загибель.

Путін розуміє, що він зробив помилку, але шляху назад для нього вже немає,

– зазначив він.

Звісно, брязкання ядерною зброєю і розмови Путіна про Третю світову війну, в якій не буде переможців, це чергові намагання бодай якось підвищити свій авторитет. Захід на такі дії вже перестав реагувати. Не виняток, що Путін думає, що знайде політичний прихисток на Сході, втім Китай теж не хоче звалити на себе такі величезні проблеми.

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