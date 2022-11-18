Если ВСУ зимой окружат Мелитополь, вся оборона россиян на Юге рухнет, – военный эксперт
После освобождения Херсона у ВСУ появилось следующее перспективное направление. В Донецкой и Луганской областях фронт пока стабилен, в Херсонской области линия фронта – это Днепр, поэтому остается Запорожская область, где есть перспективы дальнейшей деоккупации Юга.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров. Ранее сообщалось о том, что ВСУ могут пойти в наступление на Запорожском направлении.
Важно Сейчас идет подготовка к следующим этапам контрнаступления, а Россия переходит к обороне, – Подоляк
ВСУ могут окружить Мелитополь
Федоров отметил, что в ближайшее время, возможно, Мариуполь не будет освобожден. Однако главным на Юге сейчас действительно выглядит Мелитополь. В Донецкой области линия фронта стабильна уже достаточно давно, стабилизировался фронт в Луганской области, в Херсонской области линия фронта проходит по Днепру, который никто не будет форсировать, рискуя потерями, поэтому остается Запорожская область.
Если ВСУ смогут прорваться в Мелитополь, окружить его, тогда вся оборона россиян на Юге Украины рухнет. Мелитополь, даже не Мариуполь – это ключ к Югу Украины. Я думаю, что это понимает и российское командование,
– заметил военный эксперт.
Федоров о том, если ВСУ зимой окружат Мелитополь, вся оборона россиян на Юге рухнет: смотрите видео
Соотношение сил
Он продолжил, что россияне пытаются наступать на Гуляйполе, потому что боятся третьего большого контрнаступления ВСУ. По данным российского Генштаба оккупанты вывели из-под Херсона до 30 тысяч человек. В ВСУ же освободилось до 14 бригад, а это от 40 тысяч до 50 тысяч человек.
"Если все российские войска из-под Херсона переброшены на Гуляйполе, и так же войска ВСУ, то у украинцев – преимущество. То есть перспективы для Украины, имея в виду поставки вооружения для HIMARS и другой дальнобойной артиллерии, вполне реальны", – подчеркнул Федоров.
Ситуация в Запорожской области: последние новости
- В ночь на 17 ноября враг обстреливал Запорожскую область. Россияне попали в жилые дома мирных людей в Вольнянске .
- Украинские военные освободили от россиян правый берег Херсонщины. Это повлекло за собой немалую панику у коллаборантов на оккупированном Запорожье, которые боятся контрнаступления ВСУ.
- Оккупанты на днях активизировали обстрелы оккупированных территорий, был обстрел Васильевки – попали в жилмассив. Раздалось около 10 взрывов, местные сообщают, что есть жертвы.