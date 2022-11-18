Если ВСУ зимой окружат Мелитополь, вся оборона россиян на Юге рухнет, – военный эксперт

После освобождения Херсона у ВСУ появилось следующее перспективное направление. В Донецкой и Луганской областях фронт пока стабилен, в Херсонской области линия фронта – это Днепр, поэтому остается Запорожская область, где есть перспективы дальнейшей деоккупации Юга.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров. Ранее сообщалось о том, что ВСУ могут пойти в наступление на Запорожском направлении.

Важно Сейчас идет подготовка к следующим этапам контрнаступления, а Россия переходит к обороне, – Подоляк

ВСУ могут окружить Мелитополь

Федоров отметил, что в ближайшее время, возможно, Мариуполь не будет освобожден. Однако главным на Юге сейчас действительно выглядит Мелитополь. В Донецкой области линия фронта стабильна уже достаточно давно, стабилизировался фронт в Луганской области, в Херсонской области линия фронта проходит по Днепру, который никто не будет форсировать, рискуя потерями, поэтому остается Запорожская область.

Если ВСУ смогут прорваться в Мелитополь, окружить его, тогда вся оборона россиян на Юге Украины рухнет. Мелитополь, даже не Мариуполь – это ключ к Югу Украины. Я думаю, что это понимает и российское командование,

– заметил военный эксперт.

Федоров о том, если ВСУ зимой окружат Мелитополь, вся оборона россиян на Юге рухнет: смотрите видео

Соотношение сил

Он продолжил, что россияне пытаются наступать на Гуляйполе, потому что боятся третьего большого контрнаступления ВСУ. По данным российского Генштаба оккупанты вывели из-под Херсона до 30 тысяч человек. В ВСУ же освободилось до 14 бригад, а это от 40 тысяч до 50 тысяч человек.

"Если все российские войска из-под Херсона переброшены на Гуляйполе, и так же войска ВСУ, то у украинцев – преимущество. То есть перспективы для Украины, имея в виду поставки вооружения для HIMARS и другой дальнобойной артиллерии, вполне реальны", – подчеркнул Федоров.

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