"Ему не нужно делать никаких объявлений": чего ожидать от будущего обращения путина

РосСМИ распространяют информацию, что 30 сентября российский диктатор путин опубликует новое обращение. Это произойдет после того, как 27 сентября закончатся фейковые "референдумы". В нем, вероятнее всего, путин снова начнет угрожать Украине.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, сомнительно, что в этом обращении путин объявит войну или военное положение. Ведь формально это ничего для него не изменит. А вот границы в россии могут довольно быстро закрыться.

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Будет угрожать нанести ядерный удар

Как прогнозирует Шейтельман, в новом обращении диктатор поприветствует так называемые новые псевдореспублики с "присоединением". Расскажет всякий бред, что подписал соответствующие бумаги и т.д. А дальше начнутся ядерные угрозы.

Дальше скажет Украине срочно выводить войска из территорий. Ибо "это наше". В противном случае будет очень плохо, в частности, ядерное оружие. Такое будет обращение. Будет угрожать ядерным оружием и нанесением ударов по "центрам принятия решений", по Киеву и тому подобное,

– отметил Шейтельман.

Российской федерации с 21 сентября уже не существует

По мнению Шейтельмана, до 24 февраля россия еще пыталась хоть как-то действовать в соответствии со своим законодательством. Во время полномасштабного вторжения они на все "забили" и без всякого повода влезли в чужие земли. Оккупанты даже воспользовались термином "специальная военная операция", которого нет в их законодательстве.

Кремль уже вообще не учитывает законы. Государства российская федерация уже нет. Сейчас это территория, на которой господствует путин и небольшая группа людей, издающая приказы. Здесь, как отмечает Шейтельман, очень точно высказался Дмитрий Медведев, когда сказал, что пути назад нет. И это правда – россия выбрала путь к собственному расформированию.

Они сейчас не пытаются в рамках закона действовать. Потому и откатить все в рамках закона не получится. Вот признают они Запорожскую область частью россии. Потом уйдет путин. И что они будут делать? Голосовать, что Запорожье – не часть россии? Все. Придется новое государство создавать. Это уже конец. Все превратилось из государства в территорию, контролируемую группой террористов,

– подчеркнул Шейтельман.

Государства российская федерация уже не существует – Шейтельман: смотрите видео

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, российское руководство получило предупреждение от Соединенных Штатов, что столкнется с катастрофическими последствиями, если рискнет использовать ядерное оружие. Это был прямой частный разговор "на очень высоком уровне".