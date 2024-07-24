Какая ситуация с отоплением и водой будет в Харькове зимой: Терехов раскрыл детали

Вследствие многочисленных обстрелов Харькова со стороны России, в городе есть серьезные разрушения и проблемы с энергообеспечением. Мэр Игорь Терехов рассказал, насколько Харьков готов к отопительному сезону.

Он рассказал, что сейчас идет работа над тем, чтобы у горожан был доступ ко всем коммуникациям. В частности, отрабатывают все необходимые шаги на случай блэкаута.

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Что будет в Харькове зимой с отоплением и водой

По его словам, врагом разрушены все ТЭЦ, которые были в городе и от которых заживлялся Харьков. Поэтому областной центр не имеет ни одного киловатта собственной генерации, также разрушено трансформаторную подстанцию.

Мы будем децентрализовать системы энерго-, водо- и теплоснабжения. Мы работаем над тем, чтобы установить маломощные когенерационные установки, газогенераторы для того, чтобы обеспечить, прежде всего, водоснабжения. Потому что сейчас очень большое плечо доставки воды в Харьков. Часть из оборудования мы уже получили,

– объяснил городской голова.

Более того, в городе планируют устанавливать блочно-модульные котельные, которые будут расставлены практически по всему Харькову, чтобы была возможность в зимний период обеспечивать людей теплоснабжением.

Он также отметил, что как и по всей Украине, сегодня в Харькове нет возможности обеспечивать устойчивое энергообеспечение. Поэтому действуют графики отключения электроснабжения, и они работают во всех районах города.

При этом Игорь Терехов уверяет, что власть готова на случай блэкаута в городе. Ведь такой сценарий переживал город несколько раз.

"Мы отработали определенные пошаговые действия и, к сожалению, имеем такой опыт. Поэтому уже все коммунальные предприятия, критическая инфраструктура готовы к таким случаям. Очень хочу, чтобы такого не было, но мы вынуждены готовиться и к этому", – добавил Терехов.

К слову, сегодня харьковчане по меньшей мере 6 раз вздрагивали от взрывов в городе. Была информация об ударе КАБом по почти центральной части города. Район частной жилой застройки. К сожалению, в результате атаки есть раненые.