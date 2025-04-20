Поэтому стоит быть готовыми к новым атакам – как дроновым, так и ракетным, об этом свидетельствует ряд факторов. Подробнее 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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Почему Путин продолжит обстреливать Украину

По мнению генерала армии, Россия продолжит обстреливать Украину – возможно, даже этой ночью. Хотя атаки могут быть не такими масштабными, как раньше, следует готовиться к любым сценариям, ведь ни одна разведка не может на 100% спрогнозировать действия противника. Приказы могут поступать в любой момент – через час или через пять.

Маломуж убежден: Путин не остановится, даже если будет стремиться на определенном этапе завершить войну. Его цель – договоренности прежде всего с США в обмен на ослабление санкций, политической и дипломатической изоляции, экономического давления, и, конечно, что уступок со стороны Украины.

Пока таких переговоров не было и Кремль не достиг никаких результатов, Россия продолжит обстрелы – как средство давления на Украину и США,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Отказаться от такого террористического плана он не способен – у него просто нет других механизмов влияния, ведь ситуация на фронте для России усложняется: армия несет потери, а на многих направлениях, даже стратегически важных, – отступает. Это еще не полноценное тактическое отступление, но уже свидетельствует о слабости позиций.

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Россия, скорее всего, снова активизирует атаки, чтобы сеять террор, вызывать человеческие потери и заставить международное сообщество искать компромиссы. Однако, по словам генерала армии, такие сценарии не сработают. Путину не удастся переложить вину на Украину и показать себя "белым и пушистым". Украина имеет достаточно доказательств, кто начал войну и продолжает убийства.

Он отмечает: необходимо еще больше объединять усилия, а позиция США в отношении России должна стать жестче. Без этого Путин не пойдет на уступки – он и дальше будет пытаться наступать и терроризировать украинский народ.

Об угрозе дроновых и ракетных ударов

Как отметил Николай Маломуж, Россия и в дальнейшем будет пытаться устраивать провокации. Например, продолжит утверждать, что Украина 20 апреля якобы ударила по Донецку, хотя на самом деле удары были зафиксированы с позиций российских боевых подразделений.

Москва будет навязывать США версию, что якобы именно Украина нарушила "пасхальное перемирие", поэтому она "вынуждена" реагировать. Однако под давлением Вашингтона и в Лондоне, где будут обсуждать первый этап мирного урегулирования – прекращения ударов по гражданским объектам – Россия периодически будет демонстрировать согласие, но впоследствии умышленно срывать договоренности.

Россия периодически будет на это реагировать, соглашаться, а тогда срывать. Ей невыгоден стабильный мир,

– объяснил бывший руководитель Службы внешней разведки.

Кремлю нужно напряжение – чтобы наносить удары, держать население в страхе и деморализовать украинцев. Даже Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не намерен продолжать перемирие после 20 апреля. С началом 21 апреля могут возобновиться атаки.

В этом контексте важно обратить внимание на вероятность как дроновых, так и ракетных ударов. Сегодня, 20 апреля, в воздух для тренировочных полетов поднимались несколько самолетов МиГ-31. Это может свидетельствовать о подготовке к ударам ракетами "Кинжал". Также возможна атака другими баллистическими или крылатыми ракетами, ведь в воздух также поднимались самолеты Ту-95, Ту-160 и другие.