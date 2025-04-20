Тому варто бути готовими до нових атак – як дронових, так і ракетних, про це свідчить низка факторів. Детальніше 24 Каналу розповів генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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Чому Путін продовжить обстрілювати Україну

На думку генерала армії, Росія продовжить обстрілювати Україну – можливо, навіть цієї ночі. Хоча атаки можуть бути не такими масштабними, як раніше, слід готуватись до будь-яких сценаріїв, адже жодна розвідка не може на 100% спрогнозувати дії противника. Накази можуть надходити в будь-який момент – через годину або через п'ять.

Маломуж переконаний: Путін не зупиниться, навіть якщо прагнутиме на певному етапі завершити війну. Його мета – домовленості насамперед зі США в обмін на послаблення санкцій, політичної та дипломатичної ізоляції, економічного тиску, і, звісно, що поступок з боку України.

Поки таких переговорів не було і Кремль не досяг жодних результатів, Росія продовжить обстріли – як засіб тиску на Україну та США,

– наголосив Микола Маломуж.

Відмовитись від такого терористичного плану він не здатен – у нього просто немає інших механізмів впливу, адже ситуація на фронті для Росії ускладнюється: армія зазнає втрат, а на багатьох напрямках, навіть стратегічно важливих, – відступає. Це ще не повноцінний тактичний відступ, але вже свідчить про слабкість позицій.

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Росія, найімовірніше, знову активізує атаки, аби сіяти терор, спричиняти людські втрати й змусити міжнародну спільноту шукати компроміси. Проте, за словами генерала армії, такі сценарії не спрацюють. Путіну не вдасться перекласти провину на Україну й показати себе "білим і пухнастим". Україна має достатньо доказів, хто розпочав війну та продовжує вбивства.

Він наголошує: необхідно ще більше об'єднувати зусилля, а позиція США щодо Росії має стати жорсткішою. Без цього Путін не піде на поступки – він і далі намагатиметься наступати та тероризувати український народ.

Про загрозу дронових та ракетних ударів

Як зазначив Микола Маломуж, Росія й надалі намагатиметься влаштовувати провокації. Наприклад, продовжить стверджувати, що Україна 20 квітня нібито вдарила по Донецьку, хоча насправді удари були зафіксовані з позицій російських бойових підрозділів.

Москва нав'язуватиме США версію, що ніби саме Україна порушила "великоднє перемир'я", тому вона "змушена" реагувати. Однак під тиском Вашингтона та в Лондоні, де обговорюватимуть перший етап мирного врегулювання – припинення ударів по цивільних об'єктах – Росія періодично демонструватиме згоду, але згодом навмисне зриватиме домовленості.

Росія періодично буде на це реагувати, погоджуватися, а тоді зривати. Їй невигідний стабільний мир,

– пояснив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки.

Кремлю потрібна напруга – щоб завдавати ударів, тримати населення в страху та деморалізовувати українців. Навіть Дмітрій Пєсков заявив, що Владімір Путін не має наміру продовжувати перемир'я після 20 квітня. З початком 21 квітня можуть відновитися атаки.

У цьому контексті важливо звернути увагу на ймовірність як дронових, так і ракетних ударів. Сьогодні, 20 квітня, у повітря для тренувальних польотів підіймались кілька літаків МіГ-31. Це може свідчити про підготовку до ударів ракетами "Кинджал". Також можлива атака іншими балістичними або крилатими ракетами, адже у повітря також підіймались літаки Ту-95, Ту-160 та інші.