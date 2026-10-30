"Трамп не прозреет": политолог высказал предположение о том, что будет после выборов в США

Результаты предстоящих выборов в Конгресс США могут серьезно изменить расклад сил в Вашингтоне, однако не стоит надеяться на внезапную смену курса Белого дома. Даже потеря республиканцами большинства в обеих палатах не заставит Дональда Трампа кардинально изменить отношение к России.

В настоящее время аналитики возлагают слишком большие надежды на результаты голосования 3 ноября, хотя для Киева этот вопрос не столь решающий, как принято считать. Такое мнение для 24 Канала высказал политолог Олег Саакян, отметив, что главной задачей для Соединенных Штатов, прежде всего, является нормальная смена власти без перехода к кровавому противостоянию.

Каковы два сценария развития событий после выборов

По словам эксперта, для Украины сейчас критически важными остаются лишь стабильное поступление разведывательных данных, выполнение заключенных контрактов на поставку оружия и работа системы связи Starlink. Финансовую поддержку и поставку вооружения со складов Пентагона американская сторона уже давно прекратила, поэтому безопасность зависит преимущественно от продажи вооружения и помощи других партнеров.

Анализируя возможные результаты выборов, политолог рассматривает два основных сценария развития событий в Вашингтоне. Если республиканцы удержат Сенат и потеряют Палату представителей, сдерживающие факторы для Дональда Трампа окажутся слабыми.

В таком случае сдерживающая смирительная рубашка на Трампе не будет сильно затянута. Соответственно, он может еще злоупотребить своими правами в отношении российско-украинской войны. Проще говоря, у него останутся определенные возможности давления на Украину,

– сказал Саакян.

Зато победа Демократической партии в обеих палатах Конгресса существенно ограничит поле для маневра действующего президента США. Это минимизирует негативные риски для Киева, однако не гарантирует радикальных изменений в политике Белого дома.

Почему Трамп не изменит отношение к Путину

Политолог скептически оценивает вероятность того, что после изменения расклада сил в парламенте республиканец резко пересмотрит свои внешнеполитические взгляды. У американских парламентариев просто нет рычагов, способных заставить главу государства занять бескомпромиссную позицию в отношении Кремля.

При обоих сценариях я пока не вижу гарантированного или существенного шанса на то, что Трамп резко прозреет, у него наступит катарсис, и он вдруг захочет поддерживать Украину и размазать Путина тонким слоем. И у американских законодателей нет механизмов, чтобы всерьез заставить Трампа это сделать,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что политическая система США сейчас сломана и периодически дает сбои, о чем свидетельствовала недавняя попытка заблокировать передачу разведданных и ограничить работу Starlink.

Саакян о выборах: смотрите видео