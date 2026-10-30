"Трамп не прозріє": політолог припустив, що буде після виборів у США

Наразі на результати голосування 3 листопада аналітики покладають занадто великі очікування, хоча для Києва це питання не настільки вирішальне, як прийнято вважати. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зазначивши, що головним завданням для Сполучених Штатів насамперед є нормальний транзит влади без сповзання у криваве протистояння.

Adv

популярні відео

Які є два сценарії розвитку подій після виборів

За словами експерта, для України зараз критично важливими залишаються лише стабільне надходження розвідувальних даних, виконання укладених контрактів на зброю та робота зв'язку Starlink. Фінансову підтримку та передачу озброєння з пентагонівських складів американська сторона вже давно зупинила, тому безпека залежить переважно від продажу озброєння та допомоги інших партнерів.

Аналізуючи варіанти результатів виборів, політолог розглядає два базові сценарії розвитку подій у Вашингтоні. Якщо республіканці втримають Сенат і втратять Палату представників, стримувальні фактори для Дональда Трампа виявляться слабкими.

Реклама

У такому випадку гамівна сорочка на Трампі не сильно затягнута. Відповідно, він може ще позловживати своїми правами по відношенню до російсько-української війни. Простіше кажучи, в нього залишаться певні можливості тиску на Україну– сказав Саакян.

Натомість перемога Демократичної партії в обох палатах Конгресу суттєвіше обмежить поле для маневру чинного президента США. Це мінімізує негативні ризики для Києва, проте не гарантує радикальних змін у політиці Білого дому.

Чому Трамп не змінить ставлення до Путіна

Політолог скептично оцінює ймовірність того, що після зміни розкладу сил у парламенті республіканець різко перегляне свої зовнішньополітичні погляди. Американські парламентарі просто не мають важелів, здатних примусити очільника держави зайняти безкомпромісну позицію щодо Кремля.

За обох сценаріїв я не бачу наразі гарантованого чи істотного шансу на те, що Трамп різко прозріє, в нього буде катарсис, і він різко захоче підтримувати Україну і розмазати тонким шаром Путіна. І в американських парламентарів немає механізмів для того, щоб Трампа по-серйозному примусити це робити– наголосив політолог.

Він додав, що політична система США наразі зламана і періодично дає збої, про що свідчила нещодавня спроба заблокувати передачу розвідданих і обмежити роботу Starlink.

Саакян про вибори: дивіться відео