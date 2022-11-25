Несколько дней, и ситуация станет лучше, – Yasno о проблемах со светом в Украине
Из-за российских обстрелов есть случаи, когда люди не имеют света вторые сутки. Ситуация с энергообеспечением стабилизируется очень медленно.
Об этом 25 ноября в эфире национального телемарафона сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
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"Несколько дней и, на мой взгляд, ситуация если не выровняется, то станет немного лучше и не такой горячей и болезненной для всех", – сказал Коваленко.
Есть большой дефицит
По словам гендиректора, сейчас в Украине есть 2 большие группы потребителей – объекты критической инфраструктуры и обычные потребители. После того как первая группа подключена, начинает появляться электроэнергия у обычных потребителей. Коваленко объяснил – если света достаточно, то это происходит довольно быстро, но сейчас большой дефицит.
Сегодня ситуация такова, что главная цель энергетиков – чтобы у каждого был свет хоть 2 – 3 часа в сутки. Пока не говорится о плановых графиках, – отметил Коваленко.
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