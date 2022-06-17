Что будет с войной, когда умрет Путин, и кто станет следующим "вождем" орды

В последние несколько дней мне задавали в эфире и в интервью довольно интересный вопрос, на который у меня не было однозначного ответа. А именно – это правда, что Владимир Путин сейчас находится в коме и в ближайшие дни он может склеить ласты?

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На самом деле, ответа на этот вопрос у меня не было, поскольку я не владею информацией о том, что Владимир Путин находится в коме и в ближайшее время может отправиться в ад.

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Но другой вопрос, прозвучавший сразу после этого, меня заставил задуматься над очень многими вещами. А звучал он так: как изменится ситуация в Украине после смерти Путина?

Ну, фактически на этот вопрос есть что ответить, исключительно обращаясь даже к самой истории прихода к власти Владимира Путина, к истории даже не прихода его к власти, а рождения. Ну, и собственно тех людей, которые его окружают и которые после того, как он отправится в ад, могут занять его место. Давайте поразмыслим над этим вопросом.

В первую очередь представим себе, что Владимир Путин отправляется в Вельзевул на аудиенцию. Что дальше? Что тогда? Кто вместо него приходит? В первую очередь, это будут люди из силового блока. Либо явные нынешние руководители тех или иных силовых структур, либо некоторые их ставленники, грубо говоря прихвостни. То есть, фактически это кто? Это представители Министерства обороны РФ. Сергей Шойгу? Очень возможно. Представители ФСБ, представители СВР РФ. То есть Бортников, Патрушев, Нарышкин.

Вся эта стая имеет вполне реальные шансы занять кресло президента РФ в случае непредвиденной, а возможно даже предусмотренной и спланированной аудиенции этого персонажа у одного из демонов ада.

Что дальше? Дальше эти люди прекратят боевые действия на территории Украины? Дальше эти люди выведут войска с территории Украины? Дальше эти люди добровольно фактически освободят даже те территории, которые считают гипотетически своими? Это я имею в виду территорию временно оккупированного полуострова Крым. Сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь, и вот почему.

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Кто такой Владимир Путин? С момента его рождения его биография фальсифицирована сплошь и рядом, если мы будем черпать информацию из официальных источников.

Официальная биография Владимира Путина – сплошной обман. Героизация ничтожного жалкого человека, унижаемого с самого детства. С детства его оскорбляли, с детства его унижали.

После того как он добился определенного успеха на своем жизненном пути, которым стало не просто сосредоточение своего гнева в стакане и в конце концов утопление душенки в какой-то реке в пьяном состоянии, потому что не справился с управлением трактором, а выход на более высокий уровень, он все-таки пошел заниматься в силовые структуры тем, что, по его мнению, должно было ему принести в будущем успех. А успехом он считал контроль и подавление человеческой воли.

Вот эта КГБшная крыса фактически также добивалась успеха на карьерной лестнице во многом благодаря тому, что ползала перед своим руководством. Ну, опять-таки, ползание перед руководством – это тоже своего рода стресс и психологическая травма.

Вся его жизнь – это одни сплошные психологические травмы, когда ему приходилось ползать, не раздражать, прогибаться. А при этом тот, кто подчинялся ему, фактически становился объектом для самоутверждения, самостановления и т.д.

Психологически больной человек, маньяк по своей сути и социопат пришел к власти в РФ, стал президентом РФ. И этот социопат окружил себя людьми, на которых он самоутверждался 20 лет. Начиная от населения и заканчивая своим ближайшим окружением, которое в принципе в перспективе может предъявить одного из кандидатов на пост президента РФ.

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На смену маньяку придет… маньяк

То есть, что это получается? Сейчас у власти в РФ – больной социопат, человеконенавистническое создание, которое все эти годы (не просто годы, а десятилетия, повторю) подавляло человеческую свободу в РФ. И особенно подавляло свое окружение, заставляло себя бояться.

Вы представляете, насколько там вокруг него собралось психологически и морально травмированное сообщество? И один из представителей этого сообщества должен заменить Владимира Путина в его должности. То есть, на должность больного, совершенно оторванного от реальности маньяка, придет другой психологически, морально униженный маньяк, которому что нужно будет прежде всего? Конечно же, самоутверждение, самоудовлетворение.

А скажите – в России умеют самоутверждаться и самоудовлетворяться на каких-то действительно своих достижениях положительных? Достижениях экономики, достижениях геополитики, социальных, общественных сферах? Нет – преимущественно самоутверждающиеся на крови, на убийствах, на захватах территорий, на уничтожении тех или иных народов.

Вот что ожидает в ближайшее время РФ, если Владимир Путин склеит ласты. И вот кто придет на его смену. Еще худший нравственный урод.

Собственно, что касается самого Владимира Путина, то я считаю, что нужно ждать не того, когда он склеит ласты, а совсем другого – следует ожидать, когда он будет на скамье подсудимых в Гааге. И так и будет в том или ином смысле. Даже дистанционно, но этот позор он должен почувствовать. Он не должен пойти в ад и не узнать на себе позора международного суда. Точка.

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