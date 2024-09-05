Оптимистический сценарий: зимой света может не быть минимум по 12 часов

Из-за постоянных российских атак энергосистема Украины имеет серьезные повреждения. Украинцы уже столкнулись с постоянными отключениями света, а зимой его может не быть по 12– 20 часов в сутки.

Сейчас существует несколько сценариев относительно того, какой будет ситуация с отключениями света зимой. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук поделился несколькими и объяснил, от чего будут зависеть ограничения в осенне-зимний период.

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Зимой света может не быть до 20 часов

Корольчук считает, что все прогнозы можно разделить на оптимистические и пессимистические. Так, по оптимистическому прогнозу, если на стабильной основе будут работать 8 – 9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, то планируется восстановление около 3 гигаватт из 6 гигаватт поврежденной мощности. В таком случае свет будут выключать на 12 часов.

Впрочем, существует и пессимистический сценарий. Корольчук считает, что в случае, когда удастся восстановить только 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6–7 и при этом зима будет холодной, а Россия будет продолжать бить по энергетике, то света может не быть по 20 часов в сутки.

Член энергетического комитета ВР Сергей Нагорняк считает, что при зимней температуре до -10 градусов мороза, украинцы будут иметь электроэнергию в течение 12 – 14 часов, остальные 10 часов – будет без света.

Полностью исключить возможность длительных отключений бытовых и промышленных потребителей невозможно, ведь трудно предсказать последствия возможных новых российских ударов или точно спрогнозировать погодные условия. Поэтому, если российские обстрелы будут не такими результативными, зима – теплой, а энергетикам удастся восстановить или ввести в действие определенное количество новой генерации, вероятные регулярные отключения света этой зимой будут максимально краткосрочными,

– отметили в ЦПД.

Кроме того, украинские специалисты также возлагают надежды на партнеров Так, во время официального визита в США украинской делегации была достигнута договоренность о стратегии быстрого восстановления и модернизации украинской энергетической системы. В частности, партнеры предоставили пакет финансовой помощи на 800 миллионов долларов, которые направят на энергетическую систему.

В то же время эксперты призывают население позаботиться о резервных системах питания (павербанки, зарядные станции, дизельные генераторы, солнечные панели и инверторы), чтобы уверенно пережить экстренные отключения электроэнергии.