Отложенные выборы: что будет после 20 мая

Апрельское отступление Украины от обязательств в сфере прав человека, среди прочего, касалось права на свободные выборы. Публично субъекты властных полномочий неоднократно подчеркивали, что во время действия военного положения выборы проводиться не будут. Больше о том, что это означает – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Объективно невозможно

В связи с военным положением и "горячей фазой" агрессии России, в условиях, когда около миллиона человек служат в рядах ВСУ, и еще миллионы украинцев вынужденно покинули государство или проживают в оккупации, организовать надлежащие, свободные, демократические выборы просто невозможно.

Читайте также Нестабильность в Центральной Европе, или о чем говорит покушение на Фицо

Избирательное право так или иначе будет ограничено для значительной части украинцев, при этом говорится, как о праве избирать, так и о праве баллотироваться. Очевидно, войну также невозможно поставить на паузу, как и организовать "секретные" участки, которые бы не стали мишенью для врага.

В конце, актуальность выборов, учитывая ситуацию на фронте и новую волну наступления россиян, снизилась, а вероятная электоральная кампания натолкнулась бы на волну осуждения по растрате средств, которые можно направить на другие нужды.

Правовые вопросы

Отдельные украинские и иностранные политики указывают на отсутствие конституционного запрета на проведение выборов президента. При этом для сравнения приводят положения основного закона о парламентских выборах. Впрочем, статья 83 Конституции, которая чаще всего служит аргументом, не содержит прямого запрета и на перевыборы депутатов. Она выводится как логическое предположение в связи с продлением полномочий действующей рады до первого заседания новой рады, избранной после отмены военного положения.

Используя этот метод, можно попытаться растолковать статью 103 Конституции.

Во-первых , порядок проведения выборов президента Украины устанавливается законом, а значит должны использоваться соответствующие положения Избирательного кодекса со ссылкой на Закон "О правовом режиме военного положения" и соответствующие указы президента.

, порядок проведения выборов президента Украины устанавливается законом, а значит должны использоваться соответствующие положения Избирательного кодекса со ссылкой на Закон "О правовом режиме военного положения" и соответствующие указы президента. Во-вторых , наведение сроков очередных выборов президента имеет регуляторный, а не ограничительный характер. Поэтому, потенциально может претерпевать изменения. Одно из них прямо предусмотрено в Конституции – в случае досрочного прекращения полномочий президента.

, наведение сроков очередных выборов президента имеет регуляторный, а не ограничительный характер. Поэтому, потенциально может претерпевать изменения. Одно из них прямо предусмотрено в Конституции – в случае досрочного прекращения полномочий президента. В-третьих, одно и то же лицо может быть на должности главы государства два срока подряд. Эту норму следует принимать во внимание, решая вопрос легитимности пребывания президента в должности во время действия военного положения.

Наконец, важно подчеркнуть, что статья 64 Конституции не приводит избирательные права граждан среди тех, которые не могут быть ограничены во время военного положения. В этом контексте Украина осуществила дерогацию от соответствующих обязательств и по международному праву.

В феврале 2024 года Офис Президента подготовил обращение в Конституционный Суд Украины с целью получить четкие ответы о возможности проведения выборов президента во время военного положения и о легитимности полномочий последнего после окончания срока пребывания на посту. Было ли отправлено обращение, и имеет ли Суд на него ответ в канун завершения "пятилетки" неизвестно.

Заметьте Путину критически необходимо перемирие

В то же время, учитывая объективные обстоятельства и правовые аспекты, можно ожидать своеобразную легитимизацию КСУ запрета на проведение выборов президента во время военного положения. Это актуализирует принятие необходимых изменений в Конституцию и другие акты национального права после его отмены.

Не Путин

В то время, как выборы российского главы спровоцировали целый шквал критики и осуждения, как в связи с организацией электорального процесса на оккупированных территориях Украины, так и из-за нарушения стандартов демократических выборов в России в целом, перевыборы президента Украины, кажется, не на международной повестке дня.

Сейчас в контексте Украины мир беспокоит очередная волна эскалации со стороны агрессора, предстоящий глобальный саммит мира и Международная конференция по вопросам восстановления Украины. Обеспокоенность вызывает гуманитарная ситуация в нашем государстве в связи с атаками на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, широкомасштабное и систематическое насилие врага над украинцами. Поэтому ожидать заявления о признании президента нелегитимным не стоит.

В то же время Россия будет продолжать реализовывать кампанию дискредитации украинских органов власти. После 20 мая "нелегитимность" президента станет очередным "аргументом" Владимира Путина для отказа вести любые переговоры с Украиной. А если пространства для маневра у него не останется, после отмены военного положения и переизбрания президента, российский диктатор будет иметь дополнительную "причину", чтобы нарушить любые договоренности.

Важно "Меня избил человек в военной форме": что не так с этой формулировкой

Поэтому, Украине следует заручиться поддержкой партнеров, в том числе и о продолжении признания президента и политически, и конклюдентными действиями. Это будет наиболее эффективной гарантией от агрессии и манипуляций России.

Стратегия пустить вопрос "отложенных выборов" на самотек – не является надлежащей. Чем дольше продлится военное положение, тем уже будут становиться границы усмотрения Украины по ограничению прав человека и тем более уязвимыми будут становиться украинцы к влияниям популизма и пропаганды. Это означает, что ссылки на один закон и указы президента будет становиться недостаточным.

Во избежание дестабилизации внутренней ситуации следует дать гражданам четкие независимые разъяснения со стороны КСУ или Венецианской Комиссии Совета Европы. Главное – обеспечить верховенство права и демократию, несмотря на вызовы вооруженного конфликта.